Encendido de las luces de Navidad en Sevilla, en directo: última hora del alumbrado
La Policía Nacional investiga la muerte de dos niñas adolescentes en Jaén

El PP urge a Sánchez a convocar elecciones por la «mancha de corrupción»

Antonio Sanz destaca la importancia de asistir a la manifestación convocada para este domingo en Madrid

Juanma Moreno anuncia que quedan «siete u ocho meses de legislatura» y tiende la mano a la oposición

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias y coordinador de Interior y Emergencias del Partido Popular de Andalucía, Antonio Sanz, ha afirmado este sábado que España está viviendo «uno de los momentos más complejos» en la etapa democrática, a la que ha calificado como ... una etapa de «inestabilidad» debido a los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto el PSOE.

