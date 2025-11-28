Suscríbete a
ABC Premium

El PP reclama una financiación justa y más inversiones del Estado en Andalucía

Culmina el debate de la comunidad en el que la mayoría parlamentaria rechaza las propuestas del PSOE y sólo aprueba unas pocas iniciativas de Vox y la izquierda radical

Una imagen del pleno
Una imagen del pleno Manuel Olmedo
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Después de dos intensas jornadas, este viernes ha culminado en el Parlamento de Andalucía el debate del estado de la comunidad. Un pleno que ha acabado con la aprobación de las 35 propuestas de resolución del PP andaluz y que ha puesto de ... manifiesto que el clima de confrontación sigue siendo la nota dominante en la política autonómica.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app