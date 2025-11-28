El PP reclama una financiación justa y más inversiones del Estado en Andalucía

Después de dos intensas jornadas, este viernes ha culminado en el Parlamento de Andalucía el debate del estado de la comunidad. Un pleno que ha acabado con la aprobación de las 35 propuestas de resolución del PP andaluz y que ha puesto de ... manifiesto que el clima de confrontación sigue siendo la nota dominante en la política autonómica.

Se trata de 35 iniciativas que inciden en la idea de reivindicar un sistema de financiación justo para Andalucía sin que se tenga en cuenta el principio de la ordinalidad y la exigencia de más inversiones del Estado en Andalucía para que no quede discriminada con respecto a otras comunidades autónomas.Es una amplia batería de resoluciones, algunas de las cuales han tenido el respaldo de la oposición, en las que se reclaman numerosas obras al Estado, entre ellas infraestructuras en telecomunicación, obras hidráulicas, más inversiones en Renfe o más juzgados para la comunidad.

En cuanto a las propuestas de la oposición la mayoría parlamentaria ha rechazado todas las del PSOE y sólo ha aprobado cinco de Vox, una de Por Andalucía y dos de Adelante Andalucía.

Desde el PSOE, Rafael Recio, ha aprovechado su turno de palabra para echar en cara un «discurso sin alma» al presidente de la Junta y de acudir al Parlamento «a salvarse» electoralmente. Según Recio, el grito de Anabel, la mujer de Amama que echó en cara al presidente que ha arruinado la vida, «aún retumba» en la cámara. El PSOE se ha preguntado si «van a tirar a la basura» la iniciativa popular sobre la sanidad y si van a respaldar todas las iniciativas que han presentado.

El diputado de Vox, Alonso Fernández, ha defendido que la Andalucía de Moreno Bonilla está «maquillada» y ha pedido al presidente que «se baje del coche oficial» y vea la Andalucía real. «Una cosa es parecer encantador y otra es gestionar», le ha espetado el diputado de Vox.

La raíz

Desde Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado, ha dicho que los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía sobre los okupas no son reales y ha pedido «ir a la raíz» del problema de la corrupción y que se señalen las empresas corruptoras. Ha defendido propuestas para «blindar » la sanidad y la educación pública.

La portavoz de Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha pedido fórmulas propias para tratar los problemas de Andalucía y ha acusado al presidente de «hacer propaganda» .

Desde el PP el diputado, Pablo Benzal, ha reconocido que es «difícil» aprobarle propuestas de resolución a la oposición ya que no le interesa construir sino la confrontación y ha defendido la estabilidad del Gobierno andaluz frente a la situación del de Pedro Sánchez, incapaz de sacar adelante los presupuestos.