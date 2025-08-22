Antonio Sanz comparecerá «a petición propia» en el Parlamento cuando acabe la campaña de incendios: «Ahora no es serio ni adecuado» El PP rechaza la petición de la oposición de convocar un pleno extraordinario por los incendios ahora, pero el consejero informará una vez terminada la campaña En la Diputación Permanente, el Partido Popular y VOX también rechazan una sesión para analizar la cobertura informativa de Canal Sur en el fuego originado en la Mezquita de Córdoba

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía y responsable del Plan Infoca, Antonio Sanz, ha confirmado que «en cuanto se den las circunstancias» comparecerá «a petición propia» en el Parlamento para dar explicaciones sobre los incendios registrados en Andalucía este verano.

De esta forma, la Junta, gobernada por mayoría absoluta por el PP, deja clara su postura sobre la petición de los grupos de izquierda de comparecencia en la Cámara andaluza de varios consejeros para abordar tanto los incendios forestales como el de la Mezquita de Córdoba.

Sanz lo ha anunciado justo a la vez que en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz, el PP rechazaba la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno con comparecencia del consejero de Presidencia, para informar sobre los incendios en Tarifa y la cobertura informativa por parte de Canal Sur del fuego originado en la Mezquita-Catedral de Córdoba.

La diferencia es el momento. En el Partido Popular consideran que ahora «no es el momento adecuado, ni es serio», y lo pospone para cuando acabe la temporada.

El Partido Popular andaluz, con mayoría en la Cámara, ha rechazado ambas comparecencias al entender que la cobertura fue «razonable, no confundir con alarmista», mientras que con respecto al incendio en la urbanización gaditana de Atlanterra «no existe nada nuevo, ni un dato, que advierta de la necesidad de ese pleno».

Esa urgencia por dar explicaciones sí contaba con el apoyo de PSOE-A, Por Andalucía, Adelante Andalucía y VOX, que en cambio rechazó la concerniente a la situación de la Mezquita «ya que se trata de otra cosa»; más un ataque a la propiedad de la Iglesia que al incendio en sí.

