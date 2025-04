El PP le pide a Montero que llame al orden al ministro Puente por las ayudas al transporte: «¿Tendría tanta chulería con otros?»

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha exigido este sábado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, que «llame al orden al ministro Óscar Puente» para que «cuanto antes vuelvan las ayudas comprometidas al transporte público a los jóvenes andaluces«.

Durante su participación en Málaga en un acto de su partido con jóvenes, Bendodo se ha dirigido al titular de Transportes para plantearle «a este ministro chulo que tenemos, Óscar Puente, si tendría tanta chulería en quitarle las ayudas al transporte a otros territorios sin nombrarlos, donde hay partidos que sostienen a Sánchez«, así como ha demandado «que se dejen de sectarismo».

«A ver si fuera tan valiente, hombre, de quitarle las ayudas al transporte público a otros territorios que no sean Andalucía», ha continuado preguntándose de forma retórica Bendodo sobre la actitud de Puente.

El dirigente del PP nacional ha remarcado la necesidad de «denunciar una cacicada más del sanchismo«, con el agravante que ha señalado de tener «el visto bueno de la vicepresidenta Montero y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero», por cuanto ha lamentado el hecho de que «de forma autoritaria le han quitado las ayudas al transporte público a los jóvenes andaluces de menos de 14 años«.

Se refería así Bendodo a la carta que la Dirección General de Movilidad del Ministerio de Transportes remitió el martes a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, para anunciarle la revocación de la ayuda dirigida a la Junta de Andalucía.

Una comunicación en respuesta a la propia Díaz, quien en un acto informativo en Granada indicó que el Gobierno andaluz iba a subvencionar el transporte público a los menores de 14 años y el propio Puente a través de la red social X denunció que el Gobierno andaluz con esa afirmación incumplía las obligaciones al respecto que establece el Real Decreto ley 1/2025, ocultando que se trataba de una medida con financiación de la Administración General del Estado.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, quien ha precisado que son 228.000 los malagueños afectados por la medida, ha sostenido que esta reacción del Gobierno de revocación de la transferencia destinada a Andalucía responde a que «se han molestado porque son sectarios», de manera que «te quitan las ayudas como si fuera dinero de ellos».

Tras precisar que «no vamos a parar ni desde el Partido Popular ni desde Nuevas Generaciones en denunciarlo», ha proseguido apuntando que «hace esto Sánchez porque no ganan Andalucía, porque no gobiernan Andalucía« y, por ello, »Sánchez, donde no gobierna, castiga«.

«Sánchez a Andalucía la quiere para recaudar, no la quiere para invertir, quiere a Andalucía como un cajero automático, sacar dinero del bolsillo de los andaluces», ha argumentado al apuntar que en el caso de Andalucía «van bien las cosas y nos fríen a impuestos y las inversiones van a otros territorios de España».

Ha dirigido su atención sobre la vicepresidenta Montero y líder de los socialistas andaluces en este asunto por el «clamoroso silencio del PSOE de Andalucía, de María Jesús Montero», de quien ha afirmado que «se dedica a aplaudir todas las medidas que hace el Gobierno, aunque sean perjudiciales para Andalucía».

«No esperemos nunca una actitud de María Jesús Montero de defensa de Andalucía», ha sostenido sobre la figura de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, convencido de que «ella defenderá al PSOE y a Pedro Sánchez y castigará a Andalucía porque ella, como vicepresidenta económica, es la que nos fríe impuestos a los andaluces y considera que Andalucía es un cajero automático».