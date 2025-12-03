Suscríbete a
El PP pide dimisiones en la izquierda por la «cacería» al presidente

El consejero Antonio Sanz llama a «pedir perdón» tras «la manipulación»

Antonio Sanz urge a los partidos de izquierda a pedir «perdón» por acusar a la Junta de «manipular» tras el archivo de la causa de Amama

Martín, Moreno y Sanz, en el Parlamento la pasada semana
Martín, Moreno y Sanz, en el Parlamento la pasada semana ARCHIVO
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

«Donde haya un ataque a nuestra tierra, ahí estará la Junta de Andalucía para defenderla». La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, fue meridianamente clara en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de ayer, celebrado a las pocas horas ... de que se conociera que la Fiscalía de Sevilla había archivado la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) sobre la supuesta destrucción de expedientes médicos, que avanzó'ABC de Sevilla'.

