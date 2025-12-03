El PP pide dimisiones en la izquierda por la «cacería» al presidente

«Donde haya un ataque a nuestra tierra, ahí estará la Junta de Andalucía para defenderla». La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, fue meridianamente clara en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de ayer, celebrado a las pocas horas ... de que se conociera que la Fiscalía de Sevilla había archivado la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) sobre la supuesta destrucción de expedientes médicos, que avanzó'ABC de Sevilla'.

«Andalucía es lo primero», remachó la también consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que estaba acompañada en la tribuna del Palacio de San Telmo por los consejeros de Turismo, Antonio Bernal, y de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. Este último se había levantado con que quizás era la primera buena noticia para su nuevo departamento desde que se hizo cargo de él tras la dimisión de su antecesora, Rocío Hernández Soto, el pasado octubre por la crisis de los cribados.

Bien temprano, Sanz aplaudió en una entrevista en Canal Sur Radoi el archivo «contundente» de la Fiscalía Provincial de Sevilla de las denuncias presentadas por la Asociación Amama y el Defensor del Paciente por «supuesta manipulación y borrado» de las pruebas diagnósticas del cribado del cáncer de mama, y pidió a los grupos parlamentarios de izquierda que pidan «perdón» a los profesionales sanitarios, a los que, a su juicio, «se les acusó de delitos manipulando y mintiendo».

«Se acusó de delitos a los profesionales sanitario manipulando y mintiendo» Antonio Sanz Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias

«Lo que viene a decir claramente la Fiscalía es que nada de eso ha sucedido. Era imposible, el sistema no lo permite, existen todas las garantías de copia y mantenimiento de la información y lo que lamento es que para algunos grupos políticos valga todo para arañar cuatro votos», señaló el consejero.

Antonio Sanz reprochó a la oposición que «dudara» de los profesionales hablando de «negligencia criminal» o de «manipulación y borrado» de pruebas para generar «una desconfianza en el sistema». «Obsesinados por destruir al Gobierno, han querido hacer daño al sistema por electoralismo imprudente», afeó el consejero.

Además, en un mensaje en la red social 'X', Sanz señaló que «es inaceptable que Sánchez, Montero y los partidos de izquierda diesen por sentado algo tan grave como la desaparición de pruebas médicas. No todo vale en política».

De igual modo se pronunció el portavoz del PP en el Parlamento, Toni Martín, que reclamó en una rueda de prensa la «dimisión» de la portavoz y de la portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento, María Márquez y Ángeles Férriz, respectivamente, y de la portavoz del grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, por el «bulo y la mentira» de la supuesta desaparición de mamografías en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

«No son dignas de ocupar un escaño en este Parlamento, ni de representar a los andaluces; deberían presentar su dimisión esta misma mañana, porque han querido convertir a los profesionales de la salud en sospechosos de manipular y borrar datos», indicó el portavoz del PP-A en el Parlamento.

De su lado, la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, subrayó que «perdón debería pedirle el Gobierno andaluz al resto de mujeres andaluzas por tenernos a todas con un nudo en el estómago porque hemos perdido la confianza en el sistema público», que ha culpado de ello al presidente de la Junta y a su gobierno «por llevar año tras año saqueando y destrozando el sistema público andaluz y, sobre todo, por ocultarlo y taparlo todo».

Férriz criticó que el PP «ha salido muy eufórico» este martes a valorar que la Fiscalía Provincial de Sevilla, algo que tiene ver «simplemente» con lo relativo a cuando «se cayó el sistema» informático, algo que, «por cierto, negaron desde el Gobierno andaluz».

Por su parte, la parlamentaria del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza, dijo que, al margen de la denuncia presentada por la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama que la Fiscalía de Sevilla ha archivado, hay otras denuncias interpuestas por «fallos» en el programa de detección precoz de dicha enfermedad aún «pendientes de resolverse» por parte de la justicia, y que ella espera que «progresen».

Begoña Iza remarcó que la denuncia que se ha archivado es esa de Amama «por la desaparición de pruebas en la aplicación» del SAS, «pero hay otras que siguen pendientes de resolverse», como la que presentó Adelante Andalucía en la Fiscalía, que «sigue abierta», por «los fallos de cribados del cáncer de mama» en la sanidad andaluza, remachó.

Además, la diputada del Grupo Por Andalucía Esperanza Gómez ha rechazó que tengan que disculparse tras conocerse en esta jornada el archivo de la Fiscalía de Sevilla de la denuncia que presentó la asociación Amama por pérdida de pruebas y manipulación de expedientes de las pacientes del programa de cribado de cáncer de mama.

En rueda de prensa en sede parlamentaria Gómez Corona replicó con un «disculpas, ninguna» e instó al Gobierno andaluz a «pedírselas a las afectadas» tras la exigencia que hizo el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Vox consideró que es «bienvenido» el pronunciamiento de la Fiscalía de Sevilla, ya que si se hubiera confirmado ese hecho, hubiese sido una «auténtica barbaridad». En rueda de prensa, el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento, Ricardo López Olea, expresó el respeto de su partido a esa última decisión judicial, aunque «en este país, la Fiscalía está un poco tocada porque no se respeta la independencia».

Por su parte, la presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol, sostuvo que la entidad «sigue creyendo» que hubo pruebas del cribado del cáncer de mama que no estaban «igual» que cuando se hicieron por primera vez y ha avanzado que estudiará el archivo de la Fiscalía de su denuncia por «supuesta manipulación» de mamografías, cuando le llegue «porque nos hemos enterado por la prensa», para analizar si es posible o no un recurso.