El PP plantea una «vía acelerada» de revisión del caso ERE por el tribunal europeo ante las presiones de Pumpido

La acusación popular ejercida por el PP andaluz se ha posicionado a favor de que la pieza política del caso de corrupción de los ERE se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por parte de la Audiencia de Sevilla para ... evitar la aplicación de las diez sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que rebajan las penas a la antigua cúpula de la Junta de Andalucía. En un giro de 180 grados, los magistrados elegidos a propuesta del PSOE que integran el citado órgano de garantías anularon el delito de malversación a José Antonio Griñán, castigado con seis años de prisión, y redujeron de forma sustancial el de prevaricación a este expresidente andaluz y a su antecesor, Manuel Chaves.

En el escrito de alegaciones que ha registrado esta semana ante la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, al que ha accedido ABC, el equipo jurídico que dirige Alfonso Martínez Escribano defiende «las amplias facultades» que tiene esta sala hispalense para plantear una cuestión prejudicial o una consulta ante el tribunal con sede en Luxemburgo. De hecho, lo alienta a «decidir» sin atender «las pretensiones de las partes (las defensas) o del Ministerio Fiscal» que, alineándose con el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, se oponen a que la Justicia europea revise las sentencias que echaban abajo las condenas a los políticos.

Una tramitación por la vía rápida

El PP andaluz, a través de sus abogados, propone a la Audiencia de Sevilla que utilice un «procedimiento acelerado», que es un trámite extraordinario previsto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que permite tratar de manera rápida cuestiones sensibles como sería este caso para que se resuelva en un plazo más breve. Plantea esta posibilidad ante las presiones que está ejerciendoel Constitucional para intentar impedir que sus sentencias sean revisadas por la Justicia europea amparándose en que las suyas tienen primacía sobre las de los tribunales ordinarios.

«Al convertir en acto político no controlable» aprobar el presupuesto, los cargos públicos tendrían «impunidad»

Esta acusación popular en el caso ERE responde así a la providencia dictada el 18 de marzo pasado por los magistrados de Sevilla en la que preguntaban a las partes del proceso (Fiscalía, acusaciones y defensas) cuál era su criterio sobre la posibilidad de elevar dicha consulta a Luxemburgo. La Audiencia mencionaba abundante jurisprudencia para sostener que la doctrina del TC choca con el Derecho europeo y sus normas para combatir la corrupción. Además, cree que la corte de garantía pudo «extralimitarse» en su función de control al invadir ámbitos reservados a otros jueces y tribunales porque revisó la valoración de las pruebas y el juicio que hicieron la propia Audiencia y el Supremo.

La maniobra del Constitucional

El bufete de Alfonso Martínez Escribano sostiene que «en el caso de cualquier medida o actuación que limite, impida, dificulte o restrinja el planteamiento de estas cuestiones prejudiciales o imponga medidas de cualquier clase que afecten» a los magistrados, la sala podría dirigirse «de forma inmediata» al TJUE formulando igualmente una cuestión prejudicial. De este modo, la Audiencia puede consultar si «resulta compatible con el principio de primacía del Derecho de la Unión y con la independencia judicial –ausencia de presiones externas– de los tribunales nacionales» cualquier acto de otro órgano del Estado, en este caso el TC, que represente un «acto limitativo o perjudicial» de la facultad de elevar una cuestión prejudicial.

Algunos de los motivos expuestos por la Audiencia de Sevilla para llevar el caso a Europa ya figuraban en el escrito que los letrados del PP formularon el pasado 6 de febrero, como recuerda en sus alegaciones. Esta acusación planteó ya que se «inapliquen» las diez sentencias dictadas por el TC para evitar que «la mayor causa de corrupción política del país en la historia reciente» quedara impune.

Pide a la sala que reconsidere consultar si hubo una infracción de las normas sobre las ayudas de Estado

En su nuevo escrito, apuntala esta posición con nuevos «argumentos complementarios». Así, manifiesta que «los intereses financieros de la UE se ven afectados» también en este proceso. La «doctrina interpretativa» de las sentencias que hace el Constitucional «conlleva la imposibilidad de sancionar los delitos que afecten a los intereses financieros de cualquier ente público, incluida, por tanto, la UE», esgrime esta parte. «Al convertir en acto político no controlable la aprobación del presupuesto, o el derecho presupuestario» genera «un ámbito de impunidad para los responsables públicos». «Cualquier acto (calificado o no como delito) lesivo de tales intereses» no sería «perseguible», advierte.

El PP avanza que presentará un incidente de nulidad porque está en contra de que la Audiencia de Sevilla haya acatado la sentencia del TC que borró por completo la condena del ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano. Por último, pide a la sala que reconsidere consultar al TJUE sobre la infracción de las normas que regulan las ayudas de Estado.