Suscríbete a
ABC Premium

El PP pedirá al Parlamento Andaluz que exija a Sánchez el cese de la ministra de Igualdad

Los populares piden «reprobar» a Ana Redondo antes los «fallos graves» por el cambio de las pulseras en 2023

Cómo funcionan las pulseras antimaltrato que protegen a más de 4.500 mujeres de sus agresores

Ana Redondo en una comparecencia en el Senado
Ana Redondo en una comparecencia en el Senado Archivo
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El PP ha registrado una Proposición No de Ley en el Parlamento Andaluz donde pide a Pedro Sánchez que destituya a la Ministra de Igualdad. Un paso más en la presión contra la última ministra reprobada por el Senado. Una más en el Gobierno de ... Pedro Sánchez, que ya tiene seis carteras manchadas con esa etiqueta. La batalla ahora se vuelve autonómica en Andalucía. Por eso, en el primer acuerdo expuesto por los populares se reseña «reprobar» a la ministra Ana Redondo y «exigir su cese inmediato» como máxima responsable del sistema 'Cometa' y de la desprotección de miles de mujeres víctimas de violencia machista y sexual.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app