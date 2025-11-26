El PP y la izquierda sacan adelante una iniciativa de las 'mareas blancas' sobre mejora de la Sanidad

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha acordado este miércoles con el apoyo del PP y la oposición de izquierda (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía), más la abstención de Vox, tomar en consideración la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de «recuperación de los niveles ... de calidad del sistema sanitario público en Andalucía», promovida por la Coordinadora de Mareas Blancas.

El Ejecutivo andaluz no había manifestado criterio previo de cara a su tramitación mientras se debatía la iniciativa. El apoyo del PP servirá para que siga adelante. En el Pleno ha intervenido, como portavoz de la comisión promotora de la ILP, Sebastián Martín Recio, que ha explicado que la iniciativa parte del «supuesto inicial» de que «la sanidad pública andaluza no está bien».

En este sentido, Martín Recio consideró que existe «un deterioro asistencial importante, que es un problema grave» que «mueve» a las 'mareas blancas' «desde hace ya bastantes años a las movilizaciones, pero también a las propuestas y a las alternativas».

Según ha defendido el portavoz «ha llegado el momento, junto a la crítica que podamos hacer y la indignación que podamos tener, de plantear alternativas que sean capaces de aglutinar consensos». Para Martín Recio hay que poner en el foco a «los usuarios de la sanidad pública, los profesionales sanitarios, y la administración autonómica», a la que las 'mareas blancas' perciben «distante» y «ajena».

El texto de esta Iniciativa Legislativa Popular parte de la premisa que insiste en que desde el año 2019, con la llegada de Juanma Moreno al poder, «se ha hecho más intenso el deterioro de la sanidad pública». Por eso, las 'mareas' piden revocar el actual modelo. «Desde esa fecha se ha intensificado la colaboración sanitaria público-privada, que en la práctica está resultando en un adelgazamiento progresivo del sector sanitario público y un crecimiento continuo del privado».

Consenso plenario

En este contexto, las 'mareas blancas' insisten en «poner en marcha sistemas de control social de las decisiones de la administración sobre la sanidad pública, potenciar el necesario desarrollo de los recursos propios en todos los niveles asistenciales para garantizar la accesibilidad de los ciudadanos y el correcto funcionamiento de los mismos y, por último, regular y limitar el papel excepcional, subsidiario y temporal de la concertación con el sector privado»

La ILP propone que la Ley de Salud de Andalucía fije que «la red de atención primaria tendrá un dimensionamiento de personal suficiente para garantizar la asistencia sanitaria a demanda en un plazo no superior a 48 horas y en la atención programada se respete el criterio facultativo que lo designa», así como que se garantice «una atención sanitaria hospitalaria con una lista de espera inferior a 30 días para consultas, tanto primeras como sucesivas, y para intervenciones quirúrgicas inferior a 60 días».

Finalmente, el texto de la ILP plantea que la ley recoja que, en la sanidad andaluza, «el régimen de concierto será incompatible con la percepción de subvenciones destinadas a la financiación de las actividades o servicios que hayan sido objeto del concierto», y «la Consejería de Salud adoptará las medidas necesarias para auditar la calidad asistencial, la equidad en el acceso y el coste económico de los servicios y centros financiados con dinero público y sometidos a gestión privada, incluyendo los servicios considerados no sanitarios».