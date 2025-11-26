Suscríbete a
El PP y la izquierda sacan adelante una iniciativa de las 'mareas blancas' sobre mejora de la Sanidad

El portavoz de las 'mareas' pidió en el pleno del Parlamento revocar el modelo público-privado

El PP aceptó seguir con la tramitación parlamentaria y solo Vox se abstuvo

El portavoz de las 'mareas' en el Parlamento de Andalucía EFE
J. J. Madueño

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha acordado este miércoles con el apoyo del PP y la oposición de izquierda (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía), más la abstención de Vox, tomar en consideración la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de «recuperación de los niveles ... de calidad del sistema sanitario público en Andalucía», promovida por la Coordinadora de Mareas Blancas.

