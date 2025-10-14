Suscríbete a
El PP fuerza a la izquierda en el Parlamento andaluz a posicionarse sobre el Nobel a Corina Machado

Presenta una declaración institucional para reconocer a la venezolana como símbolo de resistencia democrática frente a la dictadura de Maduro

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado
Mercedes Benítez

Los debates sobre temas internacionales siguen llegando al Parlamento andaluz. Si en los pasados plenos hubo iniciativas sobre la situación en la franja de Gaza, en el próximo tocará hablar de Venezuela. Podría tocar un reconocimiento a la concesión del premio Nobel de la ... paz a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Al menos eso propone el PP que llevará al pleno una declaración institucional de apoyo y reconocimiento a la nueva premio Nobel de la Paz obligando al resto de grupos a posicionarse sobre el tema.

