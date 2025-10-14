El PP fuerza a la izquierda en el Parlamento andaluz a posicionarse sobre el Nobel a Corina Machado

Los debates sobre temas internacionales siguen llegando al Parlamento andaluz. Si en los pasados plenos hubo iniciativas sobre la situación en la franja de Gaza, en el próximo tocará hablar de Venezuela. Podría tocar un reconocimiento a la concesión del premio Nobel de la ... paz a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Al menos eso propone el PP que llevará al pleno una declaración institucional de apoyo y reconocimiento a la nueva premio Nobel de la Paz obligando al resto de grupos a posicionarse sobre el tema.

El PP ha presentado ya una propuesta de declaración institucional de cara al próximo pleno que tendrá lugar los días 22 y 23 de octubre. Se trata de una iniciativa que ya se ha registrado, que se estudiará en la próxima junta de portavoces del Parlamento y que necesita de la unanimidad del resto de formaciones. Algo que obligará al resto de grupos a posicionarse sobre un asunto que ha generado polémica por el rechazo de las formaciones de izquierda a reconocer este galardón a la líder venezolana.

La propuesta del grupo popular consiste en reconocer el el compromiso de María Corina Machado con «los valores democráticos y su valiente resistencia ante la persecución del régimen de Nicolás Maduro» que, según la iniciativa, representan «un ejemplo mundial».

Pero la iniciativa, como el resto de declaraciones institucionales necesita la unanimidad de los grupos para ser aprobada según establece la normativa del Parlamento andaluz. Es algo que pondrá a la izquierda en situación complicada después de que ni el presidente Pedro Sánchez, ni los políticos del PSOE, Sumar y otras formaciones de izquierdas hayan felicitado a la política venezolana. Y también después de que el propio Sánchez defendiera que no felicita a estos galardonados, pese a que sí lo ha hecho en más de una ocasión.

Por unanimidad

Por ello los otros grupos en la cámara andaluza tendrán que decir si están de acuerdo en una declaración que incide en que la concesión del galardón a Machado constituye un reconocimiento de la comunidad internacional a una mujer que «ha dedicado su vida, con entereza y coraje, a la defensa de la libertad, de los derechos fundamentales y de la democracia» en Venezuela.

Según consta en el texto de esa declaración que este miércoles debe analizar la junta de portavoces, Machado simboliza «la esperanza de millones de venezolanos» que anhelan un futuro de justicia y libertad. Su trayectoria acredita que la defensa de los derechos humanos, la democracia, la libertad y el Estado de derecho son los únicos instrumentos para alcanzar la reconciliación nacional y la paz civil en un país «sometido a una dictadura« que niega la voluntad popular expresada en las urnas.

En el texto presentado por el grupo popular se propone que la declaración exprese su satisfacción por la decisión del Comité Noruego del Nobel de otorgar el premio a Machado, en reconocimiento a «su incansable defensa de la libertad, la justicia y los derechos fundamentales».

Edmundo González, presidente legítimo

Igualmente se destaca como ejemplo de «compromiso cívico y de lucha pacífica frente a la dictadura venezolana» y se denuncia la persistencia de «un régimen autoritario responsable de la represión política, la pobreza generalizada y el exilio forzado de millones de venezolanos».

La declaración, que en caso de obtener el respaldo de todos los grupos, se leería en el pleno que se inicia el próximo miércoles, reafirma que las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 "consagraron a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela", reflejando la voluntad democrática del pueblo venezolano. Y finalmente renueva el "compromiso de Andalucía con la libertad, la justicia y el Estado de Derecho", y expresa su esperanza en que este galardón contribuya a abrir para Venezuela "un horizonte de democracia, reconciliación y paz duradera".