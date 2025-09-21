El PP critica que el Gobierno «abandona a las mujeres aunque se declare feminista»

El Gobierno central «se autodenomina feminista, pero en el que vemos que las mujeres son abandonadas». El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha lamentado este domingo en Sevilla «el silencio» del Ejecutivo ante los fallos en las pulseras antimaltrato. Estos problemas se han producido durante al menos ocho meses tras el cambio de empresa adjudicataria al servicio que da cobertura a unas 4.500 mujeres en toda España.

«Además de exigir responsabilidades, también debemos exigir respuestas y soluciones, porque estas mujeres están en una situación de inseguridad e incertidumbre ante su día a día», ha dicho Bravo.

Ha indicado que el PP en el Senado ha preparado una conferencia esta semana para que participen consejeros de comunidades y el Ministerio de Igualdad, «si lo considera», para analizar la situación de las pulseras y, sobre todo, «cuáles son las soluciones para recuperar la tranquilidad para estas mujeres».

Elecciones

Según Bravo, estamos ante un gobierno central que se «autodenomina feminista, pero en el que vemos que las mujeres son abandonadas», como ocurrió con la Ley de 'sí es sí' y ahora con el caso de las pulseras antimaltrato.

Ante este panorama, ha indicado que, decida cuando decida el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocar elecciones, ya «queda un día menos» para la llegada del PP al Ejecutivo nacional y se pongan sus propuestas encima de la mesa.

De otro lado, sobre la situación de Gaza, ha indicado que lo que está ocurriendo hay «que pararlo, eso nadie lo puede discutir». «Pero no podemos entrar en debates jurídicos, sino que hay que entrar en el debate de los hechos y hacer medidas que realmente permitan frenar esto, porque creo que nadie, absolutamente nadie, puede entender que esto esté pasando y que no seamos capaces entre todos los países de frenarlo», ha señalado.