El PP arranca el curso marcando como prioridad «la política útil» frente a «la crispación y el bloqueo» del PSOE El secretario general, Antonio Repullo, advierte que será «intenso» y «lleno de desafíos»

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha participado en Begíjar en el arranque del curso político del PP de Jaén junto a su presidente, Erick Domínguez. En su intervención ha defendido que «la prioridad del PP es continuar haciendo una política útil, cercana a la gente, muy distinta a la que simbolizan el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que solo traen crispación, desigualdad y bloqueo«.

Repullo ha advertido que el curso político que comienza será «intenso y lleno de desafíos», pero ha recalcado que el PP-A está preparado para afrontarlo con «trabajo, serenidad y compromiso con la gente». «A los vecinos no les interesan las peleas ni el ruido, lo que quieren es que se resuelvan los problemas, y eso es exactamente lo que está haciendo el Gobierno de Juanma Moreno», ha afirmado.

Por su parte, el presidente del PP de Jaén ha resaltado que es «esencial que los jiennenses vean en el PP un partido útil, centrado en dar soluciones a los problemas reales de la gente y no en broncas estériles que no llevan a nada». Asimismo, ha reivindicado que el PP ofrece «centralidad y moderación en los 97 municipios, estemos en gobierno o en oposición«, y ha pedido a todos los presentes que sigan »escuchando a los vecinos, trasladando sus demandas y mejorando su calidad de vida«.

En este contexto, ha subrayado que arranca un año electoral «decisivo» para Jaén, donde «no se puede frenar el impulso logrado con Moreno frente al bloqueo y el parón que supone el PSOE de Sánchez para esta provincia».

Montero

Repullo ha manifestado que Montero «representa lo peor de dos etapas: el pasado de corrupción y recortes del PSOE en Andalucía y el presente de desigualdad que se cocina en la mesa del independentismo en Madrid». «No puede hablar de igualdad, mientras mantiene a Andalucía infrafinanciada y, al mismo tiempo, pacta un cupo separatista y una financiación singular para Cataluña, intentando tapar todo con la reestructuración de la deuda«, ha denunciado.

A su juicio, el único objetivo de Montero es «sostener a Sánchez en el poder, un presidente aferrado al sillón que ha dejado a España parada y sin horizonte». Repullo ha añadido que en Andalucía esa forma de hacer política se traduce en una «candidata paracaidista» que «desconoce la realidad de los pueblos, que acumula promesas incumplidas y que ha preferido alinearse con los independentistas antes que con la defensa de los andaluces y de la igualdad de todos los españoles».

«¿Con qué credibilidad puede hablar Montero de defender a los andaluces si los traiciona diariamente con tal de mantener un día más a Sánchez en el poder? ¿De qué igualdad presume cuando condena a nuestra tierra a ser siempre la última en inversiones y oportunidades?«, se ha preguntado.

Al hilo de esto, el secretario general del PP-A ha recordado cómo la ministra de Hacienda «compró con el dinero de todos los españoles los votos de Jaén Merece Más para hacerse con el Ayuntamiento de Jaén». Por todo ello, Repullo ha insistido en que «Jaén debe saber que están jugando con sus expectativas y con su futuro. Debe saber que el PSOE está utilizando su ayuntamiento para disputar su propia batalla política«.