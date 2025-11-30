Suscríbete a
El PP aprueba en el Senado una proposición de ley para que cortar suministros a los inquiokupas no sea un delito de coacciones

La propuesta cuenta con el apoyo de Vox, PNV y la Abstención de Junts, por lo que esperan su aprobación en el Congreso

Andalucía ya supera a Cataluña como la comunidad con más demandas por okupación de viviendas

María Jesús Montero promete a Bildu que prorrogará este decreto al que llaman «escudo social»

«Me he tenido que ir a vivir de alquiler porque no me dejan recuperar mi propia casa»

Alicia García, portavoz del PP en el Senado
José María Aguilera

La ley antiokupas aprobada por el PP en el Senado en 2023 ha sido paralizada en el Congreso de los Diputados en 68 ocasiones. Por ello, el Partido Popular está intentando introducir una modificación en el Código Penal para evitar que se considere ... delito de coacciones la interrupción de suministros en una «finca ocupada ilegalmente». Es decir, que el propietario pueda cortar luz y agua (gas, teléfono...) al inquiokupa que no le abona el alquiler. Una medida que además de suponer un ahorro al principal perjudicado, aceleraría la salida de los arrendatarios.

