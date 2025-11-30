El PP aprueba en el Senado una proposición de ley para que cortar suministros a los inquiokupas no sea un delito de coacciones

La ley antiokupas aprobada por el PP en el Senado en 2023 ha sido paralizada en el Congreso de los Diputados en 68 ocasiones. Por ello, el Partido Popular está intentando introducir una modificación en el Código Penal para evitar que se considere ... delito de coacciones la interrupción de suministros en una «finca ocupada ilegalmente». Es decir, que el propietario pueda cortar luz y agua (gas, teléfono...) al inquiokupa que no le abona el alquiler. Una medida que además de suponer un ahorro al principal perjudicado, aceleraría la salida de los arrendatarios.

La proposición de ley se presentó hace diez días en la Cámara Alta y salió adelante con el apoyo de su precursor, que tiene mayoría absoluta, además de Vox y PNV, más la abstención de Junts.

Con estas cuentas, es probable que en caso de que se lleve a la Cámara de Baja, los representantes políticos aprueben esta modificación, con el sí o la abstención de nacionalistas vascos y catalanes. La senadora por Córdoba del PP, Cristina Casanovas, ha participado tanto de las votaciones como de las exposiciones que han tenido lugar estos días en esta cámara de representación popular.

«Los datos demuestran que es un problema», reconoce, «pero además las aportaciones de Jupol, AUGC, Jucil o la plataforma de afectados por la okupación demuestran que la mayoría de los propietarios perjudicados son personas con una sola vivienda en alquiler que les ayuda a completar su sueldo, su pensión o pagar una hipoteca. No son bancos, no son fondos«, defiende.

El PP busca atajar la okupación

Estas exposiciones han incidido en que «la administración es la que debe ser el escudo social, y no los ciudadanos. Además, no todos los inquiokupas son vulnerables, porque si fuera así se bloquearían los desahucios«. Lamenta que la problemática actual deriva en extorsiones y en contrataciones de empresas privadas de desokupación, ya que «la justicia es lenta y tiene un coste muy alto».

Ahora, la proposición de ley pasará al Congreso de los Diputados, que la puede rechazar o aprobar para que siga su tramitación en la Cámara Alta. En el caso de que los grupos mantengan su mismo voto en ambas Cámaras, la norma podría salir adelante.

Lo que proponen los 'populares' en su ley es una modificación del Código Penal para añadir un nuevo párrafo al artículo 172.1, el que habla de las ocupaciones ilegales, donde se recoja explícitamente que la interrupción de suministros en una casa okupada «en ningún caso puede ser considerada delito de coacciones».

Según la exposición de motivos de la proposición de ley, el PP expone que la Audiencia Provincial de Barcelona (y posteriormente la de Girona) avaló «que los propietarios pueden cortar los suministros a los okupas sin que esto se considere un delito de coacciones».

Frenazo a la ley antiokupas

«La interrupción de los suministros avalada por la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona puede marcar un precedente en la lucha contra la ocupación ilegal«, celebra el PP.

Sin embargo, buscan modificar el Código Penal «para clarificar criterios y que se pueda aplicar legalmente en toda España».

Con todo, los 'populares' se quejan de que la Cámara Alta ha aprobado más de 30 proposiciones de ley suyas: «Y más de la mitad serían aprobadas también en el Congreso si los grupos mantuvieran su coherencia en el voto».

«Hoy España podría ser distinta: Los okupas serían desalojados en 24 horas; El Estado de derecho estaría fortalecido reforzando a la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Justicia; Los españoles pagarían menos impuestos; Agricultores, pescadores y ganaderos tendrían una fiscalidad mas baja; Las familias podrían conciliar mejor«, decía la portavoz del PP, Alicia García.

Pero acusaba a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de «congelar» las leyes del PP actuando «a las órdenes» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.