El PP tiene en el aire la mayoría absoluta en Andalucía pero María Jesús Montero no despega

El último sondeo del Centra, que es anterior a la crisis sanitaria de los cribados de cáncer, no garantiza a Juanma Moreno que gobierne sin el apoyo de Vox

Juanma Moreno ve peligrar por primera vez la mayoría absoluta desde antes de la crisis de los cribados de cáncer de mama

Porcentaje de voto y

número de escaños

23,3%

(26-29)

15,9%

(16-18)

40,7%

(54-56)

24,1%

(30)

Por Andalucía

13,5%

(14)

8,0%

(6-8)

43,1%

(58)

7,7% (5)

Adelante And.

6,4% (2-3)

4,6% (2)

Estimación voto

en las elecciones

autonómicas

en Andalucía

4,6%

Otros

6%

Elecciones

autonómicas

2022

Estimación

septiembre

2025

Valoración de los líderes políticos (nota media de 0 a 10)

4,99

4,40

3,74

5,02

5,30

MARÍA JESÚS

MONTERO

(PSOE)

JOSÉ IGNACIO

GARCÍA

(Adelante And.)

JUANMA

MORENO

(PP)

MANUEL

GAVIRA

(Vox)

INMACULADA

NIETO

(Por Andalucía)

95,8%

93,1%

26,6%

30,7%

15,7%

Grado de conocimiento de los líderes políticos (% de personas que dicen conocerlos)

Fuente: Barómetro Andaluz del Centro de Estudios Andaluces (Junta de Andalucía)

Gráfico: A.Montes / ABC SEVILLA

Antonio R. Vega

Antonio R. Vega

Juanma Moreno volvería a ganar en el caso de celebrarse ahora unas elecciones autonómicas, pero está por ver que conserve la mayoría absoluta de la que goza desde los últimos comicios de junio de 2022. El barómetro publicado este lunes por la Fundación ... Centro de Estudios Andaluces (Centra), organismo que depende de la nueva Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, concede al PP una horquilla de entre 54 y 56 escaños y el 40,7% de los sufragios. Un puñado de votos podría privar a los populares de la hegemonía de la que ahora gozan en el Parlamento andaluz, donde sus diputados ocupan 58 de los 109 asientos que se eligen en las urnas. Tiene que alcanzar los 55 escaños para seguir gobernando en solitario, sin la sombra de los pactos con Vox, que está en su momento álgido.

