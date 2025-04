El postureo y el ridículo

Otro espectáculo. Esta semana la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces se desplazaban a Antequera para homenajear un hito de la Transición: la firma del 'Pacto de Antequera' el 4 de diciembre de 1978, un año después de las manifestaciones históricas de 1977, ... con el que se comprometían los partidos con representación en la región a desarrollar la autonomía andaluza por la vía rápida. Un día, así pues, para escenificar algo de concordia. Pues ni por esas. Una vez más socialistas y populares lo que escenificaron allí fue la gresca habitual. ¿Quién dijo cortesía parlamentaria?

Al PP le hicieron el reproche de usar estas efemérides, como el propio Día de la Bandera, con un sesgo demasiado partidista, desprovisto de la lógica institucional emanada del Parlamento. No consensuar estos actos y ni siquiera informar a los demás grupos... es realmente una falta de respeto. El PP se arriesga a que los acusen de convertir las celebraciones en «fiestas del posturno» y harían bien en reconsiderar ese postureo.

A la vez, una vez más, los del andalucismo de Smegol –es mío, sólo míiiiio, mi tesoooooro– volvieron a las andadas. La ínclita Ángeles Férriz dijo que «el problema que tiene el Partido Popular, como le pasa a los conversos, es que como no estuvieron, ni se les esperó en ningún momento, ahora lo que intentan es evidenciar que son más que nadie, más andalucistas que nadie». En fin, en política puede hacerse todo, menos el ridículo, decía Tarradellas. O sí se puede, pero no se debe. Y aún menos se debe uno acostumbrar. Aquel pacto fue firmado por once partidos, y tanto AP como UCD, partidos que después confluirían en el PP, estaban allí. El problema no es que desconozca la Historia, con ser poco decoroso desconocer incluso lo más básico, sino ese automatismo sectario que lleva de inmediato a la izquierda a creer que el andalucismo es patrimonio suyo. A algunos se ve que les inspiran los muros del sanchismo.

En fin, así, con estos mimbres, da gusto celebrar efemérides.