Aumenta el porcentaje de conductores que no respetan los límites de velocidad en las carreteras andaluzas

Durante los siete días de campaña de vigilancia y control de la velocidad desarrollada por la Dirección General de Tráfico (DGT) entre el 4 y 10 de agosto en las carreteras andaluzas, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han establecido 415 puntos de control de velocidad y han controlado a 275.340 vehículos, de los que 30.175 conductores resultaron infractores y, por tanto, denunciados por exceso de velocidad, lo que representa el 10,9% del total, porcentaje un punto superior al registro de la última campaña.

La velocidad inadecuada es el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico, por lo que se han reforzado los controles, tanto con radares estáticos como dinámicos, especialmente en autopistas y autovías. Así, a lo largo de la presente campaña el 35,7% de los controles se han realizado en carreteras convencionales, el 64,08% en autopistas y autovías y el resto, el 0,22% en travesías.

En lo que respecta a las denuncias, el 36,86% de los conductores fueron denunciados en carreteras convencionales (11.121), el 62,96% en autopistas y autovías (18.999) y el 0,18% en travesías (55).

Cuando los controles fueron realizados en autovías y autopistas, mediante radar dinámico (con el radar embarcado en el vehículo y circulando), la velocidad media a la que circulaban los conductores denunciados fue de 131 km/h, lo que supone 11 km/h por encima del límite genérico permitido en este tipo de vías.

En el ámbito penal, dos conductores denunciados incurrieron en un delito contra la seguridad vial y fueron puestos a disposición judicial por exceder en más de 80 km/h la velocidad permitida en la vía, tal como se recoge en el artículo 379.1 del Código Penal.

A estos resultados hay que sumar los controles que las distintas policías locales de los ayuntamientos que han sido invitados han realizado en su ámbito de actuación, colaboración muy importante de modo que se unifica el mensaje de respeto de los límites de velocidad establecidos, independientemente de la vía por la que se circule.

Prudencia al volante

Está demostrado que la velocidad no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico, sino también que a mayor velocidad, más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las lesiones producidas a consecuencia de éste.