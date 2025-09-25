Suscríbete a
Cada policía tiene que proteger a 100 víctimas de violencia machista en Andalucía: «Así es imposible»

Los sindicatos reclaman a Interior más efectivos especializados porque la plantilla es «claramente insuficiente»

En provincias como Sevilla y Málaga la sobrecarga es mayor, con «picos» de 110 mujeres a cargo de cada agente

El legado del «sólo sí es sí» en Andalucía: casi 30 agresores sexuales excarcelados y reducción de 220 condenas

Policías en la detención de un hombre que apuñaló a su pareja en el barrio sevillano de Valdezorras el 7 de septiembre pasado
Policías en la detención de un hombre que apuñaló a su pareja en el barrio sevillano de Valdezorras el 7 de septiembre pasado manuel olmedo
Antonio R. Vega

Sevilla

Los fallos recurrentes en las pulseras antimaltrato, que han provocado archivos y absoluciones de agresores que quebrantaban órdenes de alejamiento, no son la única grieta que muestra el plan para la protección de las víctimas de violencia machista. El Sistema de Seguimiento Integral en ... Casos de Violencia de Género, el VioGén, activo desde 2007, presenta otra vía de agua importante: hay una preocupante falta de agentes especializados para atender a las mujeres en riesgo extremo, alto y medio.

