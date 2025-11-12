Suscríbete a
Pleno de los presupuestos andaluces: «Todos contra Juanma»

Los presupuestos pasan su primer trámite tras rechazar la mayoría popular las enmiendas de la oposición. «Dejen la pancarta», pide la consejera a PSOE, Vox y la izquierda radical

La izquierda embarra el pleno de los presupuestos andaluces

Juanma Moreno y Antonio Sanz durante el pleno del Parlamento
Juanma Moreno y Antonio Sanz durante el pleno del Parlamento Juan flores
Mercedes Benítez

«Esto mas que un pleno de los presupuestos parece un todos contra Juanma». La frase la pronunció la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, durante el pleno del debate a la totalidad de los presupuestos, un debate bronco y en el que ... se demostró que toda la oposición está en modo electoral y todo vale contra la Junta de Andalucía y en el que la consejera ha pedido a la oposición que «deje la pancarta».

