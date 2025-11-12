Pleno de los presupuestos andaluces: «Todos contra Juanma»

«Esto mas que un pleno de los presupuestos parece un todos contra Juanma». La frase la pronunció la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, durante el pleno del debate a la totalidad de los presupuestos, un debate bronco y en el que ... se demostró que toda la oposición está en modo electoral y todo vale contra la Junta de Andalucía y en el que la consejera ha pedido a la oposición que «deje la pancarta».

Las cuenta, las más elevadas de la historia, que ascienden a un total de 51.597,9 millones de euros, y que destinan dos de cada tres euros a políticas sociales, eran lo de menos. Tanto PSOE como Adelante Andalucía, Por Andalucía y Vox, todos presentaron una enmienda a la totalidad que, en realidad, parece una enmienda a las políticas de Juanma Moreno.

Porque los presupuestos, que pasaron su primer trámite parlamentario gracias a la mayoría absoluta del PP, eran la excusa para hablar de todo y para convertir en bronca la sesión. Como ocurre últimamente en los plenos y más cuando las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina, en el pleno volvió a ocurrir. La izquierda enfangó la sesión.

De hecho, un vídeo grabado por el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en el interior hemiciclo ha provocado un apercibimiento del presidente del Parlamento que le ha remitido un escrito por grabar un vídeo (en el que critica la situación de la sanidad pública) en el interior del salón de plenos y lo ha difundido en las redes sociales. Aguirre le apercibe de la necesidad de «preservar el carácter institucional» de dicho espacio ya que las nuevas normas establecen que es la mesa de la cámara la que debe autorizar el uso de esos espacios.

Otro ejemplo: el tono bronco ha provocado que la presidencia de la cámara haya tenido que llamar al orden en más de una ocasión a los diputados de las filas socialistas durante la intervención de la consejera de Economía, Carolina España, a quien en algún momento no dejaban hablar. En un momento de la sesión incluso ha parado el tiempo de la intervención de la consejera.

Aunque se hablaba de presupuestos, la diputada del PSOE, Alicia Murillo, ha preferido centrarse en la sanidad, pero sobre todo en el mantra socialista: la supuesta privatización de la educación y la sanidad.

«Es un gobierno que tiene más dinero que nunca pero que presta los peores servicios públicos«, ha dicho la socialista, muy dura en su intervención y que ha cuestionado tanto los contratos a los médicos, como las rebajas fiscales o la política educativa.

«Confunden gobernar con posar. Andalucía ha dejado de creer en Juanma Moreno. El gran bulo de Andalucía tiene nombre y se llama Juanma Moreno y ha roto la confianza de los andaluces«, ha recalcado la socialista. Algo que la responsable de Economía ha vuelto a rebatirle con las cifras que revelan que el presupuesto de educación y de sanidad son los más altos de la historia.

Pero además Carolina España ha acusado al PSOE de no plantar nada y limitarse a «ponerse detrás de la pancarta» y les ha pedido que recapaciten. «Miren las enmiendas suyas y las de la izquierda. Son iguales, solo quieren desgastar al Gobierno ha dicho España.

También ha recordado que cuando llegaron a la Junta se encontraron «una sanidad destrozada» en la que habían metido a medio millón de andaluces en el cajón para que no figuraran en las listas de espera. Y también ha recordado que la asociación que está denunciando el tema de los fallos en los cribados, Amama «es una asociación que se encuentra muy a gusto con Montero y que dice que este gobierno hace violencia institucional cuando no nos quiere dar los datos».

La advertencia de Vox

Luego en el turno de Vox, Manuel Gavira también ha dejado clara la posición de los de Santiago Abascal, que también presenta una enmienda a la totalidad.

Gavira ha aprovechado su intervención en la cámara para hacer una clara advertencia al PP y dejar clara cual será su postura tras las próximas elecciones en el caso de que Juanma Moreno perdiera la mayoría absoluta. «Nosotros tenemos claro que a Moreno Bonilla no quiere a Vox pero Vox tampoco ampara lo que defienden», ha advertido Gavira recurriendo a su repetido mensaje de que el PSOE y el PP son lo mismo pero también recordando que Vox «hizo presidente» a Juanma Moreno. Algo a lo que la consejera de Hacienda ha respondido recordando que la formación de Santiago Abascal presenta enmienda a la totalidad, lo mismo que el PSOE.

Ha sido un largo debate en el que desde Adelante Andalucía y Por Andalucía, Begoña Iza e Inma Nieto, han insistido en sus tesis de la privatización y en que los incrementos de los presupuestos no han servido para mejorar la sanidad sino que han ido «a las manos de las clínicas de las privadas». El pleno ha finalizado pasadas las 22.30 con la aprobación del presupuesto y el rechazo a las enmiendas de la oposición. El presupuesto volverá a la cámara para las enmiendas parciales.