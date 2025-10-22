Suscríbete a
Pleno monográfico sobre la sanidad en el Parlamento de Andalucía, en directo

Antonio Sanz se estrena en este pleno como nuevo consejero del ramo

Antonio Sanz afronta su primer debate en solitario con la crisis de los cribados como telón de fondo

PSOE y Vox, la extraña «unidad electoral» contra la mayoría absoluta del PP en Andalucía

Antonio Sanz con Juanma Moreno en el Parlamento de Andalucía Juan flores

El Parlamento de Andalucía acoge este miércoles, a partir de las 16.00 horas, un pleno monográfico sobre la situación de la sanidad en la Comunidad con la crisis provocada por los fallos en las pruebas de cribado de cáncer de mama y el anuncio ... de Juanma Moreno de reformar el SAS para adaptarlo a las necesidades del siglo XXI.

