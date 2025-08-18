Esta playa de Andalucía sufre una 'plaga' de medusas 'huevo frito': cuál es y qué peligros tiene en la salud

En verano, las playas de Andalucía reciben una gran afluencia de visitantes. De hecho, el buen tiempo y las altas temperaturas convierten al litoral andaluz en uno de los puntos más concurridos del país, con miles de personas buscando refrescarse y disfrutar de la costa. Sin embargo, esos días de descanso en la playa pueden verse truncados por la presencia de medusas.

Por lo general, la aparición de medusas obliga a tomar precauciones, por lo que conviene estar informados sobre en qué playas son más habituales. Para ello, la Junta de Andalucía ofrece un 'mapa de avistamientos de medusas en el litoral andaluz', una herramienta que permite consultar en tiempo real dónde se han detectado. En Málaga, por ejemplo, se han avistado recientemente ejemplares de la llamada medusa 'huevo frito'.

¿Cuál es la medusa 'huevo frito'?

Y es que este verano ha sido frecuente ver en la costa malagueña esta medusa conocida popularmente como 'huevo frito'. El nombre se debe a su aspecto, que recuerda a este alimento, con una umbrela central de tonos amarillentos rodeada por un anillo de pequeños tentáculos morados. En estado adulto puede alcanzar unos 15 centímetros de diámetro y suele dejarse ver en grandes grupos que forman enjambres de varios kilómetros.

Su nombre científico es 'Cotylorhiza tuberculata' y habita principalmente en aguas del mar Mediterráneo, así como en el Mar Menor. La proliferación de esta medusa es habitual durante los meses más cálidos, con un repunte de ejemplares especialmente a finales del verano y principios de otoño. Su dieta está basada en el plancton, lo que contribuye a filtrar el agua y a mantener cierto equilibrio en el ecosistema marino.

¿Qué peligros tiene para la salud la medusa 'huevo frito'?

A pesar de su aspecto y del gran número de ejemplares que pueden concentrarse en determinadas zonas, la medusa 'huevo frito' no representa una amenaza real para quienes se bañan en el mar. Sus tentáculos cuentan con células urticantes, pero su toxicidad es tan baja que, en la mayoría de los casos, el contacto apenas provoca una ligera irritación o un leve escozor pasajero. Por ello, se considera una especie inofensiva en comparación con otras medusas habituales en el Mediterráneo.

Según los expertos, lo más recomendable cuando se encuentran ejemplares cerca de la orilla es no tocarlas ni intentar retirarlas del agua. Y es que sacarlas no solo es innecesario, sino que además puede ocasionar su muerte y liberar esas mismas células que generan irritación.

