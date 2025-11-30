Suscríbete a
Así son las luces de navidad de Sevilla: decoraciones gigantes y calles más bonitas

Sede de la Audiencia de Granada
Sede de la Audiencia de Granada ABC

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada celebra este lunes el juicio contra un joven de 23 años acusado de intentar acabar con la vida de un hombre al que propinó varias puñaladas en el abdomen.

La Fiscalía le acusa de ... un delito de homicidio en grado de tentativa por el que pide que sea condenado a nueve años de prisión y otros diez años de libertad vigilada, según consta en el escrito provisional de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press.

