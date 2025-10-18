Suscríbete a
El PIB andaluz creció un 3,4% en el primer semestre del año, tres décimas por encima de España

Es más del doble del registrado en la Zona Euro y la UE

El crecimiento es una décima superior al avanzado por el IECA en agosto de 2025
S.A.

El PIB de la economía andaluzacreció en el primer semestre de 2025 un 3,4%, tres décimas por encima de la media nacional (3,1%) y más del doble que en la Zona Euro y la UE --1,5% y 1,6%, respectivamente--, ... según el dato publicado por el IECA de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía.

