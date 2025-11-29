Las personas condenadas por okupación no podrán comprar una vivienda protegida en al menos cinco años, según la Ley de Vivienda andaluza

«¿Por qué no se tramita [la ley antiokupas] en el Congreso? ¿A qué le tienen miedo? ¿Por qué no protegen a las familias, a las clases medias?», espetaba el presidente de la Junta Juanma Moreno a los representantes socialistas en el Parlamento ... andaluz. El líder popular ilustraba en el debate sobre el estado de la comunidad la preocupación por la usurpación de las viviendas, por la vulneración de la propiedad privada.

El Ejecutivo andaluz reconoce el problema de okupación e inquiokupación, que a su entender emana de la Ley Estatal de Vivienda, «que ha generado una importante inseguridad jurídica», creando «un desequilibrio que favorece al inquilino y dejando más expuestos a los propietarios».

Además, esta situación se acentúa en territorios como Andalucía, donde existe un amplio parque de segundas residencias, y es que actualmente encabeza la compra de la segunda vivienda, especialmente vulnerable a los impagos y ocupaciones.

El discurso mantenido durante años por otras comunidades autónomas, como Cataluña, conviviendo e incluso incentivando la okupación, «ha tenido un efecto arrastre« sobre el problema. Frente a ello, Andalucía «ha defendido una posición firme: tolerancia cero ante la ocupación ilegal, combinada con una política de protección real a las personas vulnerables que requieren apoyo«.

En el segundo trimestre, los datos del Consejo General del Poder Judicial muestran que Andalucía superó, en esos tres meses (abril, mayo y junio), a Cataluña en el número de denuncias por desahucio. No obstante, la Junta asegura que «los lanzamientos por impago de alquiler han caído en Andalucía un 8,4% en la comparativa interanual 2023-2024, mientras que en Cataluña han aumentado un 7,4%. De los 20.558 lanzamientos registrados en España en 2024, 2.712 correspondieron a Andalucía y 5.539 a Cataluña», explica. No obstante, «en cuanto a los verbales posesorios por ocupación ilegal, Andalucía supera ligeramente a Cataluña, aunque la Junta advierte de que una parte significativa de las ocupaciones no se denuncia, lo que distorsiona las cifras reales.

El Gobierno andaluz señala que mantiene activo «su programa de compensaciones para propietarios cuyos inquilinos han dejado de pagar y han sido declarados vulnerables, garantizando así seguridad a ambas partes». Sin embargo, las dificultades para acceder a esos expedientes y la ligereza con la que se aprueban estas situaciones provoca que esas compensaciones lleguen muy tarde. Cuando llegan.

¿Qué puede hacer la Ley de Vivienda de Andalucía?

«Las políticas implementadas en Andalucía están siendo efectivas», aseguran. «Seguimos trabajando para consolidarnos como una tierra donde se protege la legalidad, la seguridad jurídica y la propiedad privada, y donde se actúa con todos los instrumentos disponibles para disuadir, asesorar e informar a la ciudadanía«, apuntan desde la Consejería de Vivienda.

En paralelo, se está ampliando la oferta de vivienda asequible en alquiler, frente a un Gobierno central que «solo plantea la intervención sobre los propietarios privados que concentran el 95% del parque de viviendas« en alquiler en España.

La nueva Ley de Vivienda de Andalucía, que está a punto de aprobarse, refuerza la lucha contra la okupación ilegal con diversas herramientas: la creación del Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento en materia de Desahucios y Ocupación Ilegal, la puesta en marcha de una Comisión de Coordinación entre consejerías y el impulso de Unidades Municipales de Asesoramiento. Asimismo, la ley establece que cualquier persona condenada con sentencia firme por ocupación en los cinco años previos no podrá acceder a la compra de una vivienda protegida.

Juanma Moreno insistió esta semana que «es imprescindible proteger la propiedad privada y actuar contra la ocupación. Según los expertos, la falta de seguridad jurídica está reduciendo hasta un 30% la oferta de alquiler, que es la primera opción de los jóvenes para acceder a una vivienda«, asegura. »Exigimos al Gobierno central, que tiene las competencias, que deje a un lado la ideología y proteja a esas familias que tienen una vivienda y no la ponen en alquiler por miedo a que se la ocupen. La propiedad privada tiene que estar protegida por las leyes y no vamos a permitir que las familias y los jóvenes paguen el pato de políticas demagógicas e ideológicas«.