«Lo más peligroso de los patinetes es que parece que no son peligrosos»

José Antonio Expósito es el director del Plan Integral de Accidentabilidad de Andalucía y maneja de primera mano la mejor información sobre los sucesos con patinetes eléctricos de por medio. En sus documentos se aglutinan números y en las habitaciones se acumulan lesionados. Jóvenes, ... casi todos chicos, con fracturas óseas en las extremidades superiores o inferiores. El rehabilitador muestra su preocupación porque el número de siniestros crece sobremanera en una tendencia de la que aún no se avista un final. La solución pasa por una mejor regulación, un marco normativo riguroso, pero sobre todo por la concienciación. Por la sensibilización. Por la educación. Y en ello está, predicando la palabra entre niños y niñas (también adultos) que no son conscientes del peligro.

-Como especialista tanto en el hospital Virgen del Rocío como en la dirección del Plan de Accidentabilidad maneja de primera mano datos sobre lesiones en las que se ven implicados los patinetes eléctricos, ¿coinciden con la alerta que se traslada desde diferentes sectores de la sociedad?

-La verdad es que nos preocupa porque, efectivamente, ha habido un aumento de accidentes por patinete. La Dirección General de Tráfico informa de que las personas hospitalizadas por estos siniestros han aumentado más de un 300% entre el año 2020 y 2023.

-Y esa tendencia sigue en aumento.

-Así es. En Andalucía, por ejemplo, el año pasado tuvimos 18 personas que ingresaron en alguna de nuestras UCI por este tipo de accidentes, por lo que no sólo son leves o moderados, que esos son continuos. En Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío se superaron los 800 ingresos. Victimas de accidentes de diferente consideración, especialmente lesiones de contusiones y fracturas óseas. Pero que en ocasiones causan lesiones graves e incluso víctimas mortales.

-¿Por qué creen que continúa creciendo?

-Es una forma de movilidad económica y que en nuestras ciudades se ha extendido extendido mucho. Probablemente, porque la sensación de riesgo es menor. Eso conlleva que, en muchas ocasiones, las medidas de prevención se relajen. Debemos incidir en la prevención y en la formación, en cómo usar estos dispositivos.

Y me parece importante que los medios de comunicación también trasladen la importancia que tiene esa prevención.

-¿De qué perfil de accidentados estamos hablando?

-Como en los accidentes de tráfico, es más frecuente en el hombre. El 70-80% son varones, y una población joven. De los pacientes ingresados en UCI, la mayor parte son personas entre 15 y 34 años.

-Por tanto, hay bastantes menores.

-También. Y debemos contar con la interacción que hacen. La sociedad se va transformando y cambiamos la forma de movilidad en la ciudad. Interactúan con los peatones, con personas que van en bicicleta, ciclomotores... No solo es el riesgo del conductor del vehículo de movilidad personal, sino también el atropello o caída de los otros usuarios de la vía.

-¿Es el tipo de accidente más frecuente en la ciudad?

-Ya en 2023 superó al número de accidentes con ciclomotores y, a falta de los últimos datos, deben estar a la par con las bicicletas.

-¿Cuáles son las lesiones más frecuentes?

-Suelen ser menores en su mayoría. Muchas fracturas de extremidades, de muñecas, de miembros superiores e inferiores. Y en un porcentaje pequeño pero muy importante se encuentran los traumatismos craneoencefálicos y torácicos, que son los que al final llevan a consecuencias más importantes. Con secuelas graves y muertes. Además, son personas muy jóvenes y eso es muy preocupante.

-Muertes evitables.

-Efectivamente. Muchas veces hablamos de accidentes como con esa sensación de que es algo inevitable y eso no es no es realidad. No son casuales, son causales, y en la mayoría de los casos existen factores que han favorecido que se produzcan o que las consecuencias sean más más graves. Por eso insisto en la importancia de utilizar los patinetes igual que otro tipo de vehículo.

-¿Cuales son las principales causas de estos accidentes?

-Normalmente, son las distracciones y el incumplimiento de las normas básicas, donde incluyo no sobrepasar los límites de velocidad. Hay que cumplir con el reglamento de circulación y unas normas de uso que se han ido incorporando para hacerlo más más seguro. Por ejemplo, utilizar el casco como en cualquier otro vehículo a motor y evitar dispositivos en los oídos (para escuchar música), que al final te provocan distracciones y pierdes la información del entorno de riesgo. No utilizarlo por las aceras, porque chocas con personas mayores, frágiles y vulnerables, y nos encontramos con fracturas de cadera que se agravan. Y, por supuesto, nada de consumo de alcohol u otras drogas.

La DGT ha hecho una campaña que decía que lo más peligroso es que no parecen peligrosos, resaltando esa sensación de que parece que es un juguete y por tanto no va a producir lesiones, y que es falsa.

-Se trabaja en varias líneas: regulación, castigo y formación.

-Es una responsabilidad de todos también. De los ciudadanos y de la Administración.

-¿Cree que con la Ley que entrará en vigor en 2026 se reducirá ese índice de accidentabilidad?

-Estoy convencido de que las medidas van en esta en esta línea. Tenemos que corresponsabilizar; asumir las normas del buen uso de este dispositivo por nuestra propia seguridad y por la de los demás, y no solo porque tengamos medidas punitivas. Hemos de crear una buena concienciación social.

Con respecto a la obligación de adquirir un seguro de responsabilidad civil de manera obligatoria, es necesario porque hay una responsabilidad detrás. Muchas veces van a provocar un daño que hay que cubrir.

-Siempre se ha hablado de incluir la educación vial en el colegio.

-Bueno, se está introduciendo poco a poco. También se vienen realizando campañas de sensibilización. En el Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad también hemos promovido algunas de ellas en el entorno escolar. Dirigida a la población que ha empezado a utilizar este dispositivo, o incluso un poco antes de que comiencen. Nos queda mucho camino por recorrer, pero esa es la línea.

-¿Hay algún modelo a seguir, que pueda servir de referencia?

-Yo diría que Andalucía. Estamos tomando muchas medidas desde el punto de vista de la prevención y a nivel asistencial. Estamos trabajando este año con una campaña que se llama 'Conduce tu futuro', dirigida a los jóvenes. Los patinetes van a seguir ahí, y tenemos que usarlos con responsabilidad. Por nuestra parte, hay que seguir trabajando para promover una movilidad segura y sostenible. Con buenos transportes público y una positiva esa convivencia entre los distintos usuarios de nuestras calles.