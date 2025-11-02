Suscríbete a
«Lo más peligroso de los patinetes es que parece que no son peligrosos»

José Antonio Expósito, director del Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad, señala que la situación «es muy preocupante porque los accidentados son muy jóvenes»

«El año pasado tuvimos 18 personas en algunas de nuestras UCIs en Andalucía y sólo en el hospital Virgen del Rocío se superaron los 800 ingresos»

Los accidentes con patinetes eléctricos aumentan un 23% en un año y obligan a tomar nuevas medidas para su control

José Antonio Expósito, director del Plan Integral de Accidentabilidad de Andalucía
José María Aguilera

José Antonio Expósito es el director del Plan Integral de Accidentabilidad de Andalucía y maneja de primera mano la mejor información sobre los sucesos con patinetes eléctricos de por medio. En sus documentos se aglutinan números y en las habitaciones se acumulan lesionados. Jóvenes, ... casi todos chicos, con fracturas óseas en las extremidades superiores o inferiores. El rehabilitador muestra su preocupación porque el número de siniestros crece sobremanera en una tendencia de la que aún no se avista un final. La solución pasa por una mejor regulación, un marco normativo riguroso, pero sobre todo por la concienciación. Por la sensibilización. Por la educación. Y en ello está, predicando la palabra entre niños y niñas (también adultos) que no son conscientes del peligro.

