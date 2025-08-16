Estos son los partidos de fútbol que emitirá Canal Sur en abierto

La pasada temporada 2024-25, Canal Sur Televisión volvió a retransmitir partidos de fútbol de Primera división tras casi 20 años sin hacerlo. Al igual que el año pasado con LaLiga EA Sports, RTVA ha llegado recientemente a un acuerdo con la poseedora de los derechos para la retransmisión en abierto de partidos del campeonato, Mediapro, de manera que los aficionados andaluces puedan seguir de cerca a sus equipos locales sin necesidad de plataformas de pago.

Sin embargo, el acuerdo alcanzado este año no es para retransmitir en abierto partidos de Primera división de equipos andaluces, sino de Segunda. Y es que la apuesta de la cadena de televisión pública andaluza para esta campaña 2025-26 se centra en LaLiga Hypermotion.

¿Qué partidos de fútbol que emitirá en abierto Canal Sur?

Pese a que este curso no emitirá partidos de equipos andaluces de Primera (el anterior, las emisiones se centraron en el Sevilla FC al disputar el Rea Betis competición europea durante toda la temporada), el acuerdo de Canal Sur para la emisión de partidos de Segunda no deja de ser relevante para el fútbol de Andalucía. De hecho, un cuarto de los equipos que disputan la categoría de plata son andaluces: Cádiz CF, Granada CF, UD Almería, Málaga CF y Córdoba CF.

Canal Sur retransmitirá en abierto partidos de Segunda división de equipos andaluces esta temporada 2025-26 Canal Sur

Con este acuerdo, RTVA refuerza el compromiso de los últimos años para ofrecer en abierto los partidos de equipos de Andalucía; el año pasado, de Primera y, el actual, de Segunda. Así, mantiene la estela ya iniciada la pasada campaña, uniéndose a otras televisiones autonómicas que ofrecen el fútbol de manera gratuita, como Telemadrid (Madrid), ETB (País Vasco), TVG (Galicia) y Radio Televisión Canaria (Canarias).

Además, no se demorará mucho el estreno de un equipo andaluz en abierto por Canal Sur, pues la cadena de televisión pública andaluza retransmitirá en directo el Córdoba CF - UD Las Palmas del lunes 25 de agosto (21.30 horas), correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Hypermotion. Este choque, al igual que todos los venideros para los que RTVA adquiera los derechos de emisión, podrán seguirse a través de Canal Sur TV y CanalSur Más.