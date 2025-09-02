El paro sube en 1.756 personas en Andalucía en agosto pero marca el nivel más bajo en este mes desde 2007 La comunidad suma 592.611 desempleados tras un ligero repunte mensual, aunque mantiene el mejor dato de paro en agosto en 18 años

El desempleo registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 1.756 personas en agosto en Andalucía respecto al mes anterior (+0,3%), situándose en 592.611 parados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Pese al repunte, la cifra supone el nivel más bajo en un mes de agosto desde 2007.

Desde que se inició la serie histórica comparable en 1996, el paro ha crecido en agosto en Andalucía en 21 ocasiones y ha descendido en ocho. En comparación con el mismo mes del año pasado, la comunidad acumula un descenso de 46.723 desempleados, lo que equivale a una bajada del 7,3%.

Por sectores, el paro se redujo en Agricultura (-1.180, -3,4%) y entre quienes no tenían empleo anterior (-1.111, -1,6%). En cambio, se incrementó en Servicios (+2.677, +0,6%), Construcción (+974, +1,9%) e Industria (+396, +1,2%). Con estas cifras, el sector servicios sigue concentrando el mayor número de parados, con 406.825 personas.

En cuanto al perfil de los desempleados, las mujeres continúan siendo mayoría: 365.179 inscritas, aunque en agosto se registraron 6.238 menos que en julio (-1,7%). Entre los hombres, el desempleo apenas varió, con 227.432 registrados, 41 menos que el mes anterior. Destaca también la bajada del paro juvenil: los menores de 25 años sumaron 1.082 desempleados menos (-2,2%).

Por provincias, el paro descendió en Huelva (-249), Málaga (-136) y Almería (-66), mientras que aumentó en Sevilla (+1.147), Córdoba (+529), Granada (+248), Jaén (+205) y Cádiz (+78).

En lo que respecta a la contratación, en Andalucía se firmaron 197.786 contratos en agosto, un 1,5% menos que en el mismo mes de 2024. De ellos, 72.419 fueron indefinidos (-2,2%) y 125.367 temporales (-1,1%). La temporalidad se mantiene en el 63,4% de los contratos registrados.

A nivel nacional, el paro aumentó en 21.905 personas, hasta situarse en 2.426.511 desempleados, la cifra más baja en un mes de agosto desde 2007. El incremento se concentró en el sector servicios tras el fin de muchos contratos ligados a la campaña estival. En términos desestacionalizados, sin embargo, el paro cayó en 6.075 personas.

En comparación interanual, España registra 145.610 desempleados menos (-5,6%), con descensos tanto en mujeres (-78.927) como en hombres (-66.683).

Más temas:

Empleo

Paro

España

Andalucía