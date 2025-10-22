Suscríbete a
La mayoría de PP acepta una veintena de propuestas de la oposición para mejorar la sanidad en Andalucía

Concluye el pleno que ha aprobado medio centenar de resoluciones tras una bronca sesión en la que el Gobierno pide sacar la sanidad del debate político

Debate sobre sanidad: Antonio Sanz frente a todos y todos contra Juanma Moreno

Un momento del pleno Manuel Olmedo
Mercedes Benítez

Después de un largo pleno que se ha prolongado hasta las diez de la noche el debate monográfico sobre sanidad celebrado en el Parlamento andaluz ha concluido con las votaciones de las propuestas de resolución. Finalmente la mayoría parlamentaria del PP ha aprobado una ... veintena de propuestas de la oposición. Concretamente se han aprobado más de medio centenar de propuestas, 35 del grupo popular y una veintena de la oposición.

