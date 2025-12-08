El Parlamento andaluz pisa el acelerador para aprobar una treintena de leyes antes del final de la legislatura

El Parlamento de Andalucía pisó la pasada semana el acelerador legislativo. Con las elecciones andaluzas en un horizonte de más de seis meses, no hay tiempo que perder. Lo que queda de legislatura será de una intensa actividad porque el ejecutivo de Juanma Moreno ... quiere finalizar su mandato, la XII legislatura con el máximo posible de normas aprobadas.

De esta forma, si se cumplen las previsiones, el balance podría ser de una treintena de leyes aprobadas cuando el jefe del ejecutivo andaluz decida pulsar el botón de la convocatoria electoral. Como todo indica que quedan más de seis meses para la fecha de comicios, queda tiempo para ello. Porque aunque el actual periodo de sesiones finalice en Las Cinco Llagas antes de que acabe el mes de diciembre y no se reanude hasta febrero, quedan plenos para ello.

Ahora, una vez superada la crisis de los cribados con la puesta en marcha de un plan de choque, la realización de las pruebas a las mujeres y un debate monográfico sobre sanidad y una vez superado también el debate del estado de la comunidad, que tuvo lugar la pasada semana, es hora de pasar a la acción.

Por eso, a partir de ahora, los plenos que se celebrarán en la cámara regional serán todos de una intensa actividad legislativa. La prueba de ese frenesí es que el último pleno que se celebró la pasada semana estuvo hasta arriba de proyectos de ley para seguir avanzando y aprobar todas las iniciativas que de tiempo en lo que resta de legislatura.

La idea del ejecutivo es que cuando termine el segundo mandato de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía se hayan alcanzado una treinta de leyes aprobadas. Y todo indica que están en el camino para conseguirlo.

De momento, hasta el pasado mes de septiembre se habían aprobado una veintena de leyes en la cámara andaluza. Algo de lo que se mostraba satisfecho el propio presidente del Parlamento, Jesús Aguirre. Según decía, es positivo que se «mantenga un ritmo constante» y que persista la alta demanda de colectivos, entidades y asociaciones para hacer llegar a la Cámara sus propuestas y reivindicaciones, «lo que se traduce en el amplio calendario de actos celebrados en cada periodo de sesiones«.

Una veintena

Pero ¿Cuáles son esas leyes? Entre esa veintena de nuevas normas están, además de los presupuestos de los tres años anteriores (los del próximo quedarán aprobada en el próximo debate a final de año, algunas de trascendencia.

Entre esas nuevas leyes están las de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta de Andalucía, la Ley que regula la Atención Temprana , la de Función Pública , la de Policías Locales o la del Flamenco.

También en ese paquete de nueva legislación se encuentran la Ley de Economía Circular, la del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía, la de modificación de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad. O en materia universitaria las de reconocimiento de la universidad privada CEU Fernando III, la de reconocimiento de la universidad privada Tecnológica Atlántico-Mediterránea, de la Alfonso X El Sabio Mare Nostrum y de la universidad privada Europea de Andalucía.

También la de creación del Instituto de Salud de Andalucía, la del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar o la del Colegio Oficial de Criminología. A ellas hay que sumarle también la proposición de ley para las gafas gratis.

Además de las leyes se han celebrado todos los años debates de la comunidad y de política general

Y a ello hay que añadir que Juanma Moreno ha realizado en lo que va de legislatura una docena de debates. Los del estado de la comunidad que se celebran al final de cada año y los de política general que normalmente tienen lugar en junio, antes del final del período de sesiones en verano.

Se trata por tanto de una intensa actividad que contrasta con la situación en Madrid en el Congreso de los Diputados, donde la inestabilidad es la que preside todas las sesiones y ha marcado la actividad. De hecho el Gobierno de Pedro Sánchez no ha logrado sacar adelante en lo que lleva del actual mandato en ninguna ocasión los Presupuestos Generales del Estado. Y todo indica que no podrá hacerlo después de la deriva que han tomado las cosas con Junts cada vez más lejos y sin apoyar las iniciativas del PSOE. Está claro que las diferencias entre la denominada 'vía andaluza' y lo que ocurre en más allá de Despeñaperros son cada vez más evidentes.