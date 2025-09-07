El Parlamento andaluz se 'transforma' en la Cámara de los Comunes

El nuevo curso implicará también obras en el Parlamento andaluz que abordará una importante reforma que fue anunciada hace meses y que empezará en cuanto acaben los trámites previos. Los trabajos implicarán el traslado de sus señorías del actual y holgado salón de plenos ... a uno mucho más reducido mientras se ejecutan las obras

¿Qué se va a hacer? El Parlamento va a acometer una reforma integral que tiene un presupuesto inicial de 4,5 millones de euros y que implicará hacer obras en el salón de plenos, es decir la antigua capilla de Las Cinco Llagas, que fue inaugurada en el año 1992, el mismo año en el que la cámara autonómica se trasladó a su actual sede desde la anterior (en la iglesia de San Hermenegildo).

Las obras implicarán la restauración de las fachadas históricas, salón de plenos y otros elementos originales y supondrán una nueva intervención después de las anteriores que se hicieron en los años 1997 y 2004. Se trata de unos trabajos que son necesarios si se tiene en cuenta que el estado de las dependencias ha dado algún susto. Como cuando en mayo e 2023 coincidiendo con una tormenta, se desprendió un trozo de cornisa de la capilla que a punto estuvo a de caer encima de un diputado ya que además el desprendimiento se produjo un día de pleno.

Una malla

Desde entonces una malla cubre una de las fachadas laterales del pleno. Y muy pronto habrá albañiles en las Cinco Llagas. Se trata de unas obras que implicarán una mudanza en el Parlamento ya que los diputados tendrán que cambiar de ubicación y pasar del actual espacio (los plenos se celebran en la antigua capilla) al salón de usos múltiples, que fue bautizado como Salón Alberto Jiménez Becerril, en memoria del concejal asesinado por ETA.

Esa mudanza no tardará. Aunque no hay fecha concreta de inicio, se espera que sea en los próximos meses ya que se ha adjudicado el contrato para hacer el proyecto de las obras de adaptación del citado salón por un montante de unos 51.000 euros. En principio se especuló con la posibilidad de que se aprovechara algún periodo inhábil para hacer esas obras. Podría ser en Navidad o algo más tarde si se demoran los trámites.

El problema es que es un espacio rectangular mucho más pequeño que el actual plenario. Mide aproximadamente 500 metros cuadrados, lo que supone metros metros que el plenario. Ese salón, que es utilizado para otras celebraciones y acoge medio centenar de sillas tendrá que ser transformado.

El proyecto de reforma que ya se está elaborando implicará una adaptación importante para trasladar los 109 escaños de los parlamentarios. Se tratará de una adaptación de durará algún tiempo y que incluirá el traslado de las sillas del salón de plenos, el sistema de votación y varias adaptaciones de la luz o la eliminación de la maqueta que hay actualmente.

El resultado aún es un enigma. Pero en cualquier caso supondrá un traslado a una sala en la que los parlamentarios tendrán que estar más cerca unos de otros.

Casi tanto como ocurre en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, donde los parlamentarios están muy pegados unos de otros mientras debaten trascendentes asuntos. Habrá que ver cómo se lo toman en la cámara autonómica cuando el espacio de separación entre ellos no sea tan holgado como el que disfrutan ahora. Y todo en plena época preelectoral y con un ambiente poco propicio al acercamiento.