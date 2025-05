El Parlamento andaluz exige el cese de Puente por incompetencia en la gestión del sistema ferroviario

El caos ferroviario de la Alta Velocidad llegará esta próxima semana al Parlamento andaluz. Mientras en el Congreso de los Diputados están a la espera de saber si el ministro Oscar Puente dará explicaciones por las sucesivas incidencias ferroviarias que afectaron a unas 15.000 ... personas en veinticuatro horas el pasado 5 de mayo, el Parlamento andaluz pedirá esta semana el cese del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible por su incompetencia en la gestión del sistema ferroviario.

Se trata de una proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario popular que será aprobada en función de la mayoría absoluta que tiene Juanma Moreno. Y no es cualquier cosa porque las peticiones de dimisiones de ministros en el Parlamento no han sido habituales en esta legislatura. Esta será la primera ocasión que se pida la dimisión de un ministro por el PP lo solicite en la legislatura. Aunque hace unos meses se cuestionó la actuación de Fernando Grande Marlaska tras la muerte de los guardias civiles que fueron embestidos por una narcolancha en Barbate, no hubo petición formal de dimisión en la cámara regional que sí solicitó el cese del fiscal general, Álvaro García.

En esta ocasión la cuestión que se aprobará será la petición de «cese inmediato» o dimisión por su «reiterada incompetencia en la gestión del sistema ferroviario, su falta de transparencia y su incapacidad» para afrontar las crisis . También que se sustituya a los máximos responsables de Renfe y Adif por su «proceder nefasto» en el colapso técnico y operativo del sistema.

Plan extraordinario

La exigencia de responsabilidades no acabará en Puente. También se expresará el «rechazo» a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero por el «abandono financiero» al que somete a Andalucía. Sobre todo por la falta de inversiones en nuevas infraestructuras y en el mantenimiento de las existentes. Por ello se reclama un nuevo plan de infraestructuras ferroviarias para Andalucía con una dotación presupuestaria plurianual.

De hecho se pedirá también que el Gobierno elabore un plan extraordinario de mantenimiento preventivo y modernización de las infraestructuras que incluya actuaciones específicas sobre las líneas.

Entre las peticiones también figura que el Gobierno establezca un protocolo unificado de gestión de incidencias graves que garantice a los usuarios información inmediata, atención adecuada, alternativas de transporte y compensaciones proporcionales a los perjuicios sufridos.