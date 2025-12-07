Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Guardia Civil investiga un posible asesinato machista en una vivienda en El Viso del Alcor

POLÍTICA

El otoño caliente de la izquierda en las calles de Andalucía

Las principales ciudades han vivido hasta cuatro manifestaciones desde finales de octubre hasta ahora espoleadas por la crisis de los cribados que la Justicia minimiza

Los bulos sanitarios de la izquierda se derrumban: de 'la teta de Anabel' a la cocinera 'médica'

Acto de protesta junto a San Telmo en plena crisis de los cribados del cáncer de mama
Acto de protesta junto a San Telmo en plena crisis de los cribados del cáncer de mama MARÍA GUERRA
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El otoño caliente que está viviendo la política de Andalucía no sólo ha tensionado los debates en el Parlamento de Andalucía, subido los decibelios de las ruedas de prensa de los principales partidos políticos y cortado el aire en los consejos de ... gobierno que han visto cómo una consejera dejaba su puesto y otro ampliaba sus competencias para asumir la gestión de la sanidad. Porque la calle también ha sentido el ruido, la crispación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Rafael Aguilar

Licenciado en Periodismo en la Universidad de Sevilla, completó su formación en la Escuela de Periodismo de 'El País'. En 'ABC Córdoba' desde 2004, jefe de Sección desde 2010. Autor de los libros 'Clausura', sobre la vida contemplativa, y 'Vámonos 42', un relato sobre el maratón. Premio Luis Portero de Periodismo

Rafael Aguilar

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app