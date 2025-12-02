Suscríbete a
Óscar Puente defiende que no discrimina a Andalucía en el reparto de las inversiones en sus puertos

El ministro critica que el PP hace «populismo de infraestructuras»

Óscar Puente invierte en el puerto de Barcelona casi lo mismo que en los siete de Andalucía hasta 2029

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene durante una sesión.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene durante una sesión. ricardo rubio

N.A

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Óscar Puente, ha defendido que el Gobierno de España no discrimina a Andalucía en el reparto de las inversiones en los puertos y ha acusado al Partido Popular (PP) de «populismo ferroviario y de ... infraestructuras».

