Óscar Puente defiende que no discrimina a Andalucía en el reparto de las inversiones en sus puertos

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Óscar Puente, ha defendido que el Gobierno de España no discrimina a Andalucía en el reparto de las inversiones en los puertos y ha acusado al Partido Popular (PP) de «populismo ferroviario y de ... infraestructuras».

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado celebrada este martes y recogida por Europa Press, Puente ha indicado que la comunidad andaluza «no sufre ninguna discriminación en materia de infraestructuras», en respuesta a la pregunta formulada por la senadora del PP por Málaga, Lucía Yeves Leal, sobre la justificación que se ofrece desde el Ejecutivo central a la «discriminación» que sufre Andalucía en relación con la inversión en sus puertos.

De hecho, el ministro ha apuntado que «es la segunda comunidad autónoma en la que más invierte el Gobierno de España», quien ha asegurado que «en el año 2026 el 20 por ciento de la inversión de todo el sistema portuario español irá a Andalucía». ABC publicó hace unos días que un solo puerto de Cataluña, el de Barcelona, se llevará de aquí a 2029 casi el mismo dinero del Estado que toda Andalucía, que tiene siete terminales reconocidas como de interés general, entre ellas la de Algeciras, que es la primera de España en tránsito de mercancías y la cuarta de Europa.

Además, ha criticado que el PP «se tiene que sacar siempre de la chistera algún argumento para los agravios y para enfrentar territorios».

Puente ha asegurado que «el puerto de Algeciras será el tercero de España que más inversión acapare después del de Barcelona y del de Valencia«, y ha afirmado que «están encantados en este enclave con las inversiones que estamos realizando». Por último, el ministro ha acusado al PP de tener «un desconocimiento palmario del modelo portuario español» y les ha instado a «repasárselo».