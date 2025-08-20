Oriol Junqueras se une a las críticas a María Jesús Montero por ser ministra de Hacienda y candidata a la Junta de Andalucía

María Jesús Montero se encuentra en una posición muy difícil. Deberá desarrollar las mejores dotes de funambulismo para sortear los numerosos ataques que le llegan, y le llegarán, por todos los flancos. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda y Economía aseguró en Rota (Cádiz) que mantendría estos cargos hasta que «crea necesario» pese a su candidatura en las elecciones al Parlamento de Andalucía el próximo curso político.

Una duplicidad que ya ha provocado críticas desde las diferentes posiciones del escenario. Alberto Núñez Feijóo le afeó que compagine las dos funciones pues «la que tiene la llave de la caja no puede ser candidata a una comunidad autónoma manteniendo la llave». En la Junta de Andalucía disponen de munición de gran calibre para 'disparar' a su adversaria política, ya que será la persona que negocie la «financiación singular con Cataluña» que tanto perjudica a los intereses de esta región.

Pero es que además, en ERC consideran que es un «obstáculo» que Montero sea quien participe en estas conversaciones sobre el nuevo modelo de financiación al ser, precisamente, candidata a las elecciones andaluzas. «No es la persona que más puede contribuir a generar los consensos necesarios» para aprobar las cuentas de 2026, apunta Oriol Junqueras.

Junqueras no se fía de nadie

Es una «cuestión añadida» en la negociación de la financiación. «¿Debemos dejar de intentarlo porque sea difícil? No, justamente porque es difícil lo debemos luchar con más intensidad», subrayaba el líder de los republicanos. Junqueras, al ser cuestionado sobre si se fía de Montero, aseguró que no se fía de nadie

«Si el modelo de financiación y la recaudación fiscal no son buenos, continúan caducados y secuestrados por los intereses del Gobierno español o de su ministra de Hacienda, es imposible que los presupuestos sean buenos», comentó el independentista. La lideresa sevillana «no es la persona que más puede contribuir a generar los consensos necesarios. Un ministra que prefiere trabajar con un modelo caducado por ocho años no es la persona que más puede a contribuir los consensos necesarios para que haya unos nuevos Presupuestos».

Oriol Junqueras insistió que no entrarán a negociar los Presupuestos con los socialistas «mientras no se resuelva» la financiación singular para Cataluña, y descarta que la condonación de la deuda del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) allane el camino para una negociación de las cuentas.