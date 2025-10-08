Toda la oposición pide una comisión de investigación parlamentaria sobre el cribado del cáncer

Toda la oposición se ha unido en el Parlamento andaluz para pedir de forma conjunta una comisión de investigación sobre los fallos en el cribado del cáncer de mama. Este miércoles, en vísperas del pleno de la cámara regional, los grupos del PSOE, Por ... Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía han registrado en el Parlamento andaluz de forma conjunta su solicitud de creación de una comisión de investigación sobre el tema. Luego Vox también ha anunciado su intención de pedir una comisión de investigación por el tema e incluso ha anunciado que estudiará "acciones penales" sobre el tema.

Los portavoces de tres grupos -María Márquez (PSOE-A), Inma Nieto (Por Andalucía) y José Ignacio García (Grupo Mixto-Adelante Andalucía)-- han acudido junto a otros diputados de dichas formaciones al registro del Parlamento para presentar dicha solicitud minutos antes del inicio de la habitual ronda de ruedas de prensa de los miércoles en la Cámara autonómica. Es una petición que, en cualquier caso tiene pocas opciones si se tiene en cuenta que se necesita mayoría para ello.

De hecho la normativa parlamentaria establece que la creación de una comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público podrá ser solicitada por el Consejo de Gobierno, un grupo parlamentario o la décima parte de los miembros de la cámara. Sin embargo se estipula que si algún grupo parlamentario se opone a la creación de dicha comisión, «el pleno decidirá y se rechazará la creación si se opone la mayoría de los miembros de la cámara». Eso significa que la petición de comisión tiene pocas posibilidades de prosperar.

Fue el pasado viernes cuando el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, anunciaba dicha iniciativa de solicitud de creación de una comisión de investigación en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha indicaba que esperaba poder registrarla formalmente con la firma también de los grupos de PSOE-A y de Por Andalucía.

Posteriormente, las portavoces tanto del Grupo Socialista, María Márquez, como de Por Andalucía, Inma Nieto, confirmaron que estaban a favor también de esta iniciativa.

Piden explicaciones

Así, la también vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, defendió en un comunicado la necesidad, a su juicio, de creación de una comisión de investigación ante los «gravísimos» fallos en el sistema de cribado de cáncer de mama detectados, y por los que «se tienen que depurar responsabilidades», según aseveró.

«Los tres grupos de la izquierda estamos de acuerdo en la necesidad de que se constituya una comisión de investigación en el Parlamento que permita arrojar luz y depurar responsabilidades ante la que es sin duda la mayor crisis sanitaria en España», subrayó la vicesecretaria general de los socialistas andaluces.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, aclaró que, con esta comisión de investigación, su grupo persigue que «se sepa qué está pasando con las listas de espera para la detección y tratamiento de los cánceres en Andalucía«, no sólo en lo que respecta al cáncer de mama, porque, »en los últimos días, nos están llegando mensajes que ponen los vellos de punta«, según añadió.

Posteriormente, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, anunció que su formación se sumaría a dicha solicitud de creación de comisión de investigación, y añadió que desde Por Andalucía van a promover y respaldar «cuantas iniciativas parlamentarias hagan falta» para el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «dé la cara y explique qué ha pasado, por qué ha pasado y a cuántas mujeres les afecta» los retrasos en el seguimiento de un posible cáncer de mama. «Ya tenía que haber salido por la puerta el presidente de la Junta», ha dicho Nieto este miércoles.

«Que no piense ni por un momento que se va a ir de rositas mientras que hay miles de mujeres en Andalucía que, por su negligencia, no saben si tienen cáncer o no lo tienen», sentenció Inma Nieto

Desde Vox, su portavoz Manuel Gavira, también ha anunciado en rueda de prensa que su formación pedirá una comisión de investigación e incluso ha adelantado que estudian acciones penales sobre el tema.