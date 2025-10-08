Suscríbete a
Toda la oposición pide una comisión de investigación parlamentaria sobre el cribado del cáncer

PSOE, Por Andalucía y Adelante y también Vox piden responsabilidades en la Junta. «Ya tenía que haber salido por la puerta el presidente», apuntan

El reglamento del Parlamento establece que se necesita mayoría para la comisión. Eso supone que la petición tiene pocas posibilidades de prosperar

IU lleva a la Fiscalía a los tres últimos exconsejeros de Salud por el cribado del cáncer de mama

Inma Nieto, José Ignacio García y María Márquez en el registro del Parlamento
Mercedes Benítez

Toda la oposición se ha unido en el Parlamento andaluz para pedir de forma conjunta una comisión de investigación sobre los fallos en el cribado del cáncer de mama. Este miércoles, en vísperas del pleno de la cámara regional, los grupos del PSOE, Por ... Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía han registrado en el Parlamento andaluz de forma conjunta su solicitud de creación de una comisión de investigación sobre el tema. Luego Vox también ha anunciado su intención de pedir una comisión de investigación por el tema e incluso ha anunciado que estudiará "acciones penales" sobre el tema.

