Los oncólogos andaluces apoyan el plan de choque de la Junta para «reforzar» los cribados del cáncer de mama tras los fallos

La Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) da su espaldarazo al plan de choque impulsado por la Consejería de Salud y Consumo para «reforzar» el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía tras los retrasos injustificados en la comunicación de los ... resultados y en la gestión de las citaciones en determinados centros hospitalarios. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) se ha comprometido a chequear a 2.000 pacientes afectadas en menos de dos meses y va a ampliarse la plantilla destinada al programa de prevención con 119 profesionales más que trabajarán fines de semana y festivos para que antes del 30 de noviembre todas las pacientes tengan un diagnóstico.

La citada entidad que agrupa a los oncólogos andaluces califica este plan como «un paso necesario para restablecer la confianza» de las mujeres desde la convicción de que el programa «ha demostrado salvar vidas». Además, se pone a disposición de la Administración sanitaria para «colaborar en su despliegue y en su evaluación continua», según informa en un comunicado de prensa.

El presidente de la SAOM, Jesús Corral, ha destacado que «este plan no sólo es necesario, sino imprescindible para corregir deficiencias y fortalecer uno de los pilares de la prevención del cáncer en Andalucía. Lo importante ahora es que esta actuación sirva como punto de partida para una mejora estructural y sostenida en el tiempo».

La Consejería de Salud, que provisionalmente se ha puesto en manos de Antonio Sanz tras la dimisión de la consejera Rocío Hernandez, cuenta con la «plena disposición» de la sociedad oncológica para participar en los comités técnicos, en la revisión de los protocolos y en las acciones formativas dirigidas a los profesionales implicados en el cribado y la atención a las afectadas con el objetivo de «contribuir a la excelencia y la equidad asistencial en toda la comunidad».

Una inversión de 12 millones

El plan de choque, dotado con doce millones de euros, persigue revisar antes del 30 de noviembre todos los casos pendientes y actualizar los procedimientos de comunicación con las pacientes. Para la SAOM, ««este esfuerzo representa una respuesta proporcionada y alineada con las necesidades reales del sistema», pero debe «integrarse en una estrategia a largo plazo que refuerce los recursos humanos, la calidad técnica y la coordinación entre centros».

«El cribado mamográfico es una herramienta esencial de salud pública y debe apoyarse en protocolos homogéneos, medios suficientes y personal estable y cualificado», ha puntualizado Corral. Desde esta sociedad científica andaluza se subraya además su compromiso con la investigación, la innovación terapéutica y la mejora continua de la oncología mamaria en Andalucía.

Un estudio avala la efectividad de un fármaco

El estudio Sacisur, liderado por oncólogos de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, ha puesto de manifiesto la efectividad del fármaco Sacituzumab Govitecan en pacientes con cáncer de mama triple negativo avanzado, que ha confirmado mejoras significativas en la supervivencia global en vida real, resultados que avalan el valor de este tratamiento más allá del entorno controlado de los ensayos clínicos.

Desde la SAOM se considera que la confluencia de medidas de reorganización, refuerzo asistencial y compromiso científico debe permitir que Andalucía avance hacia un modelo de prevención y tratamiento del cáncer de mama más sólido, equitativo y sostenible. En este sentido, la sociedad insiste en que el éxito del plan de choque dependerá de su capacidad para consolidar plantillas estables, integrar la formación continua de los profesionales, homogeneizar los protocolos de notificación y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

De la crisis, «debe surgir un sistema más fuerte»

«De esta crisis debe surgir un sistema más fuerte y más justo», ha subrayado el presidente de la SAOM. «La confianza de las mujeres en el programa de cribado es un bien público que debemos proteger entre todos, y eso exige un compromiso compartido de la administración, los profesionales sanitarios y las sociedades científicas», añade.

«El capital humano y profesional de la oncología médica andaluza está al servicio del sistema sanitario público», advierte Corral. «La detección precoz del cáncer de mama en Andalucía saldrá fortalecida de este episodio», concluye.