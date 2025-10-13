Suscríbete a
Los oncólogos andaluces apoyan el plan de choque de la Junta para «reforzar» los cribados del cáncer de mama tras los fallos

El chequeo de 2.000 mujeres, la revisión de los procedimientos y la contratación de profesionales es «imprescindible» para corregir las deficiencias, asegura la Sociedad Andaluza de Oncología Médica

La Junta blinda otros cribados de cáncer para evitar más fallos como en el de mama en Andalucía

Un profesional en la unidad de mamografía del centro de especialidades Castilla del Pino de Córdoba
Antonio R. Vega

La Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) da su espaldarazo al plan de choque impulsado por la Consejería de Salud y Consumo para «reforzar» el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía tras los retrasos injustificados en la comunicación de los ... resultados y en la gestión de las citaciones en determinados centros hospitalarios. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) se ha comprometido a chequear a 2.000 pacientes afectadas en menos de dos meses y va a ampliarse la plantilla destinada al programa de prevención con 119 profesionales más que trabajarán fines de semana y festivos para que antes del 30 de noviembre todas las pacientes tengan un diagnóstico.

