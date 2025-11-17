Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Atropella a un hombre en el Centro de Sevilla y arrastra su cadáver durante varios kilómetros
Directo
Mazón comparece en la comisión de investigación de la dana en el Congreso

Oncólogos andaluces avisan del aumento del cáncer de pulmón en no fumadores: «No es una excepción ni una rareza clínica»

Los síntomas iniciales del cáncer de pulmón suelen confundirse con afecciones respiratorias menores

Sigue en directo la comparecencia de Carlos Mazón en el Congreso

Proyecto 'Lucia' contra el cáncer de pulmón
Proyecto 'Lucia' contra el cáncer de pulmón Junta de Andalucía

ABC Andalucía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) ha llamado la atención este lunes con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón sobre un fenómeno «creciente y aún poco visible»: el aumento «sostenido» de los casos de cáncer de pulmón en personas que nunca ... han fumado. Esta tendencia, observada tanto en la práctica clínica como en los registros autonómicos y nacionales, obliga a ampliar el enfoque de la prevención y el diagnóstico precoz de este tumor más allá de su tradicional vinculación con el tabaquismo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app