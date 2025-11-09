Suscríbete a
La ONCE premia con un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años a un afortunado de pueblo de Andalucía

El sorteo del fin de semana ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros

La suerte la ha dado Antonio Cruz que vende de forma ambulante por el centro de la localidad
ABC Andalucía

El sorteo del fin de semana de la ONCE de este pasado sábado ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros, en Baeza (Jaén).

La suerte la ha dado Antonio Cruz ... que vende de forma ambulante por el centro de la localidad jienense. «No sabemos si se lo habrá llevado un vecino del pueblo o un turista, pero, igualmente, es una alegría muy grande», ha asegurado nada más saber que había dado fortuna a sus clientes.

