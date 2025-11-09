La ONCE premia con un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años a un afortunado de pueblo de Andalucía

El sorteo del fin de semana de la ONCE de este pasado sábado ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros, en Baeza (Jaén).

La suerte la ha dado Antonio Cruz ... que vende de forma ambulante por el centro de la localidad jienense. «No sabemos si se lo habrá llevado un vecino del pueblo o un turista, pero, igualmente, es una alegría muy grande», ha asegurado nada más saber que había dado fortuna a sus clientes.

«Esto viene bien en la fecha que sea pero en vísperas ya del fin de año mejor todavía que hay muchos gastos«, añadía Cruz, que es vendedor de la ONCE desde 2012. El sorteo del este sábado estaba dedicado al 50 aniversario de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y ha repartido el resto de sus premios entre Canarias y la Comunidad Valenciana. Y el sorteo de este domingo tiene motivo andaluz porque está dedicado a los 50 años de la puesta en marcha de Tussam, la empresa de transportes públicos de Sevilla. El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a otros cuatro cupones.

