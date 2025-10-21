Suscríbete a
festivos

¿Cuándo será el nuevo puente que habrá en Andalucía? Esto es lo que dice el BOE

Será muy cerca de la Navidad, momento en el que las ciudades se alumbran con las tradicionales luces

Estos serán los dos días festivos locales en Sevilla durante el año 2026

El puente de Triana, decorado con las luces de Navidad
El puente de Triana, decorado con las luces de Navidad

S. I.

Se acercan los últimos compases de 2025 y muchas personas buscan en el almanaque los días festivos que quedan en el año para encontrar algún puente. En el caso de Andalucía, el próximo día que se celebrará será el primero de noviembre, festividad de Todos ... los Santos. Sin embargo, cae en sábado y no hay posibilidad de tener más jornadas libres.

