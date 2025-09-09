Un nuevo incendio vuelve a provocar el corte de la línea del AVE a Andalucía

Cinco días después del último incidente que tuvo lugar el pasado día 4 de septiembre, la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía vuelve a sufrir un corte. Adif ha informado de que a petición de los bomberos se ha interrumpido la circulación entre Brazatortas y Venta la Inés en la provincia de Ciudad Real.

Según Adif ese incendio ha sido «ajeno a la explotación ferroviaria» y ha afectado a la línea Madrid-Andalucía aunque minutos después han asegurado que el tráfico se ha ido restableciendo y que el obstáculo que había en las vías ha sido retirado. Desde la cuenta de Renfe en las redes sociales también se ha asegurado que los trenes detenidos han reanudado su marcha "de forma progresiva".

Es un nuevo incidente que tiene lugar sólo cinco días después del último que se produjo por una caída en la red informática.

Además parece dar cumplimiento a los vaticinios del ministro de Transporte, Oscar Puente, que hace unos días cuando compareció en el Congreso de los Diputados, anunció que habría más averías como las que vienen produciéndose en los últimos meses durante dos años más.

El corredor andaluz lleva años en obras. Adif está acometiendo una importante modernización de la infraestructura para adaptar las vías al modelo europeo. Se prevé que esos trabajos, que se realizan de noche, terminen a lo largo del año 2026.