La nueva Ley de Montes reducirá la burocracia en la gestión privada del campo

Los propietarios podrán hacer uso de la declaración responsable y se fomentará el aprovechamiento de los recursos

Una mayor colaboración público-privada para proteger el monte y crear empleo

Miguel Cueto, ingeniero de montes: «El coste de la extinción del fuego es más del doble que el de la prevención»

«La ley impide recalificar un suelo forestal a urbano hasta 30 años después de un incendio»

La ley servirá para una mejor gestión del campo. Francis Silva
La nueva Ley de Montes de Andalucía (LEMA) ya está en el horno a punto de salir. Presentado el anteproyecto de ley, es probable que en el primer semestre del próximo año 2026 se apruebe en el Parlamento y quede lista antes del verano. ... Una nueva normativa que el campo espera como agua de mayo, pues todavía rige la de 1992, pese a la transformación absoluta que ha padecido la sociedad y más aún el modo de vida rural. Las circunstancias son radicalmente diferentes tres décadas después y esta actualización servirá para paliar los problemas más determinantes, que este verano han tenido su reflejo en los duros incendios del noroeste peninsular.

