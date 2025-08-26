La nueva Ley de Montes reducirá la burocracia en la gestión privada del campo

La nueva Ley de Montes de Andalucía (LEMA) ya está en el horno a punto de salir. Presentado el anteproyecto de ley, es probable que en el primer semestre del próximo año 2026 se apruebe en el Parlamento y quede lista antes del verano. ... Una nueva normativa que el campo espera como agua de mayo, pues todavía rige la de 1992, pese a la transformación absoluta que ha padecido la sociedad y más aún el modo de vida rural. Las circunstancias son radicalmente diferentes tres décadas después y esta actualización servirá para paliar los problemas más determinantes, que este verano han tenido su reflejo en los duros incendios del noroeste peninsular.

En las próximas semanas se trasladará a la Cámara regional para su discusión y la interposición de enmiendas si fuera pertinente, aunque cuenta con un amplísimo respaldo de todos los actores. En su propósito de avanzar en la simplificación administrativa, esta ley reducirá la burocracia en la gestión de los montes privados, demanda histórica de los propietarios.

Se pondrá en valor la figura de la 'declaración responsable' para trabajos sencillos, de poca importancia y que no ponen en peligro el monte, y que sin embargo requieren ahora de la formulación de permisos que ralentizan todo el proceso. Los particulares podrán informar vía telemática (otro avance) de la necesidad de acometer esas labores, y posteriormente la administración podrá supervisarlos, como ocurre con otros sectores.

Registro electrónico

También se aplicarán las nuevas tecnologías para evitar desplazamientos a los núcleos urbanos, a las oficinas públicas, mediante el registro electrónico que incluye el portal web de la Consejería de Medio Ambiente.

Otro de los aspectos interesantes en los que profundiza la nueva ley es el fomento del aprovechamiento de los recursos de los montes, paradigma de la economía circular con la que se predica a nivel europeo en estas fechas. La Junta impulsará los proyectos ecológicos y sostenibles, que doten de un segundo uso a la madera, el corcho, las piñas y todos esos elementos que pueden tener otra vida.

La LEMA ejercerá una mayor salvaguarda sobre el monte y por ello se ampliará el catálogo de utilidad pública, que refuerza esa protección y aumenta la divulgación.

«Proteger no es sinónimo de prohibir», han señalado quienes están detrás de la redacción de esta normativa. Resuena el eco constante de que las administración, en su afán de ajustarse a las demandas ecologistas, ha ejercido una verdadera coacción sobre agricultores y ganaderos, funcionando como medida disuasoria para los propietarios.

Todas las medidas son fundamentales a su vez si se articulan los mecanismos necesarios para un mejor acceso a las ayudas, ya que el coste del mantenimiento de las fincas es en la mayoría de casos muy elevado y resultan necesarias las subvenciones autonómicas y estatales.

Para que el campo sea rentable

El abandono del modo de vida rural obedece a un cambio de modelo societario, con una población que se ha ido alejando del campo para acumularse en los núcleos urbanos. Pero también ha influido enormemente la administración, desde la europea hasta la local, que ha favorecido esta despoblación a veces por múltiples restricciones, otras por falta de apoyo.

Los expertos esperan que esta normativa contribuya a la recuperación en parte del mundo rural, o al menos para frenar esa hemorragia. Es necesaria la implicación de los gobernantes para que los entornos rurales cuenten con escuelas, buenas carreteras, acceso a internet... y además que el campo, en definitiva, pueda ser rentable.