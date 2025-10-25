La nueva ayuda de 3.500 euros para el alquiler en Andalucía: cómo solicitarla, plazos y requisitos

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas al alquiler destinadas a personas y familias en situación de vulnerabilidad, con una dotación total de 17,1 millones de euros. Esta medida, impulsada por la Consejería de Fomento, Articulación ... del Territorio y Vivienda, tiene como objetivo garantizar el acceso a una vivienda digna para aquellas personas que atraviesan dificultades económicas o sociales.

La cuantía media de la subvención se estima en 3.500 euros por beneficiario, aunque podrá alcanzar hasta el 100 % del importe del alquiler mensual, con un máximo de 500 euros al mes. Además, se podrán incluir 200 euros adicionales mensuales para cubrir gastos de comunidad, mantenimiento o suministros básicos. En total, la ayuda anual no podrá superar los 6.000 euros por persona.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el próximo 3 de noviembre y permanecerá activo hasta el 2 de diciembre de 2025, una vez publicado el correspondiente extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

¿En qué consiste la nueva ayuda al alquiler?

Esta convocatoria forma parte del Plan Vive en Andalucía 2020-2030, el programa autonómico que articula las políticas de vivienda y que busca reducir la vulnerabilidad residencial en la comunidad. A través de esta línea de ayudas, la Junta pretende ofrecer una respuesta rápida a quienes no pueden afrontar el pago de su alquiler actualmente.

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia no competitiva, lo que significa que las solicitudes se atenderán por orden de llegada hasta agotar el presupuesto disponible. Por ello, resulta fundamental presentar la documentación completa lo antes posible.

¿Quién puede solicitar esta ayuda?

Podrán acceder a estas ayudas las personas que acrediten estar en una situación de especial vulnerabilidad, reconocida por los servicios sociales municipales o por la administración local correspondiente. Entre los posibles beneficiarios se incluyen:

Personas sin hogar.

Víctimas de violencia de género.

Familias que hayan sido desahuciadas de su vivienda habitual.

Víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Otros hogares o personas con graves dificultades económicas para pagar el alquiler.

Además, es importante tener en cuenta que no podrán beneficiarse quienes dispongan de una vivienda en propiedad o en régimen de usufructo, ni aquellos que cuenten con ingresos suficientes para afrontar el pago del alquiler por sus propios medios.

Cómo solicitar la ayuda

La solicitud podrá realizarse a través de la sede electrónica de la Junta de Andalucía o en los servicios sociales de los ayuntamientos y delegaciones territoriales de la Consejería de Fomento. En el portal de la Junta se publicará toda la información detallada sobre los pasos a seguir, así como los modelos de solicitud y la documentación requerida (DNI, contrato de arrendamiento, justificantes de ingresos, informe social, entre otros). Dado que el procedimiento es por orden de registro, se recomienda preparar toda la documentación antes del 3 de noviembre para presentar la solicitud lo antes posible.

Consejos prácticos para acceder a la ayuda Consulta el BOJA en los primeros días de noviembre para confirmar la apertura del plazo.

Reúne la documentación necesaria con tiempo suficiente.

Presenta la solicitud lo antes posible, preferiblemente de forma telemática.

Solicita orientación en tu ayuntamiento o en los servicios sociales si tienes dudas sobre los requisitos o el proceso.

Con esta convocatoria, la Junta de Andalucía refuerza su apuesta por las políticas de vivienda social. En los últimos cinco años, el Gobierno andaluz ha destinado más de 96 millones de euros a ayudas al alquiler, beneficiando a más de 86.000 personas y 28.000 familias en toda la comunidad. Además, la Consejería colabora con diferentes asociaciones y organizaciones sociales, habiendo destinado 1,3 millones de euros en 2025 para ayudarlas a apoyar a personas y familias que tienen dificultades para mantener su vivienda.