Una nueva avería en Atocha provoca retrasos en los AVE de Madrid a Andalucía

Otra mañana más, los trenes de Alta Velocidad, que conectan Sevilla con Madrid, han vuelto a registrar incidencias a primera hora de la mañana de este miércoles 17 de septiembre.

El motivo es una avería en uno de los desvíos de la estación madrileña de Atocha - Almudena Grandes. Según ha comunicado Adif en su cuenta oficial de X a las 7:50 horas, «la incidencia ya ha sido resuelta y poco a poco los trenes recuperan gradualmente la normalidad» en sus horarios de circulación.

Cabe recordar que en la mañana de ayer, también se produjeron retrasos en esta línea en la provincia de Córdoba debido a una avería en los sistemas de comunicación provocada por un robo de cable.

✅Está solucionada esta incidencia. La marcha de los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía recupera gradualmente la normalidad. https://t.co/CICHtTt24M — INFOAdif (@InfoAdif) September 17, 2025

Más temas:

Trenes

AVE

Andalucía