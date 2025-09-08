Multitudinaria procesión de Regla con la reliquia del recién proclamado Santo de la Iglesia Carlo Acutis Chipiona se vuelca con sus fiestas patronales y acompaña a su patrona, que es la primera en portar una reliquia del joven italiano de 15 años al que el Papa León XIV ha santificado

Un año mas, Chipiona ha vuelto a vivir multitudinariamente las fiestas patronales de Nuestra Señora de Regla y lo ha hecho con filial amor y devoción, pero este año con una singular veneración a la reliquia del recién proclamado Santo de la Iglesia, ayer domingo, por Su Santidad el Papa León XIV, el joven italiano de 15 años, San Carlo Acutis, cuya reliquia colocada en el paso procesional de plata de la «Morenita» ha recorrido las avenidas que circundan el Santuario Mariano, siendo dicha procesión mariana de Chipiona, la primera procesión de España, portando la reliquia del recién proclamado Santo de la Iglesia Carlo Acutis.

A las once de la mañana, se celebró la eucaristía concelebrada, presidida por el ministro provincial de la Orden Franciscana de la Inmaculada Concepción, fray Joaquín Zurera y concelebrada por numerosos sacerdotes, entre ellos, el párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la O, P. Jorge Manrique Manrique y el rector del Santuario de Regla, fray Juan José Rodríguez Mejías. El santuario aparecía bellísimo, lleno de fieles entre ellos el alcalde de la Villa, Luis Mario Aparcero Fernández de Retana. La ofrenda de Chipiona a la Patrona, fue muy generosa, con muchísimos ramos de flores, de los 71 grupos de fieles que lo depositaron a los pies de la Virgen de Regla, como ofrenda de amor y fidelidad de los chipioneros a su patrona.

Emocionante ha sido su salida procesional, momentos en el que una gran multitud de fieles, esperaban a las 18 horas, la presencia de la Virgen Madre y Patrona en la explanada de su santuario y en medio de repiques de campanas, el himno nacional, aplausos, salves y oraciones, con una traca y cohetes, se hizo presente para atravesar una alfombra de bellos colores, hasta iniciar su paso por la avenida de Regla.

Representaciones de todas las hermandades y grupos parroquiales y franciscanas. Al pasar la procesión por delante de la casa «Mi abuela Rocío» de la universal Rocío Jurado, siempre viva en el recuerdo. Gloria es quien, al pasar la Virgen de Regla, sigue dando las dos vivas que daba siempre su hermana Rocío Jurado: ¡Viva la Virgen de Regla!, ¡Viva la Madre de Dios! La recogida de la Virgen tuvo una oración especial consagratoria con la Virgen de Regla mirando a la Mar, para pedir por los navegantes que cruzan los mares y otras tantas peticiones hasta llegar a su recogida, cuando eran algo mas de las diez de la noche. Salva de aplausos y vítores. A continuación, siguió la velada ferial, que durante cuatro días se viene celebrando, aunque algunas noches deslucida por el fuerte viento. Desde la playa de Regla tuvo lugar un bonito espectáculo de fuegos artificiales, desde la orilla y en agua, poniendo punto y final a las fiestas.