Las mujeres de Andalucía padecen de media el doble de problemas crónicos que los hombres

Las mujeres padecen como media casi el doble de problemas crónicos que los hombres y uno de estos problemas más frecuentes es el dolor. Estas son dos de las principales conclusiones del estudio 'Análisis de situación de las desigualdades de género en salud en Andalucía', publicado por la Consejería de Salud y Consumo y desarrollado por la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), que analiza las características de salud de la población adulta para identificar desigualdades de género.

El estudio, del que ha dado cuenta la Consejería de Salud y Consumo en una nota de prensa emitida este domingo, detalla que tanto el número de enfermedades crónicas declaradas como la brecha de género va aumentando conforme aumenta la edad, de forma que la mayor brecha de género se presenta en personas de 75 años y más.

También se observan diferencias según la clase social, evidenciándose nuevamente la intersección de dos ejes de desigualdad (clase y género). De este modo, son las mujeres de las clases menos privilegiadas las que declaran un mayor número de padecimientos crónicos y son los hombres de las clases más privilegiadas los que declaran un número menor junto con los que nunca han trabajado.

Dolencias

En concreto, el 71,8% de las mujeres y el 60,8% de los hombres mayores de 15 años en Andalucía padecen alguna dolencia o enfermedad crónica. La brecha de género es negativa para las personas que padecen una de estas patologías (-5,1), mientras que es positiva y más amplia en el caso de dos o más de estos padecimientos (la brecha es de 16). Es decir, hay mayor proporción de hombres que no padecen ninguna enfermedad crónica o solo una y mayor porcentaje de mujeres que padecen varias de estas patologías.

Así, las mujeres padecen como media casi el doble de problemas crónicos por persona (2,2) que los hombres (1,4), con una brecha de género de 0,8. Esta diferencia no es la misma en todos los grupos de edad: tanto el número de problemas padecidos como la brecha de género va aumentando conforme aumenta la edad. La media de padecimientos crónicos por persona es mayor en mujeres que en hombres en todos los grupos de edad, con diferencias significativas.

Brecha de género

La mayor brecha de género la presentan las personas de 75 años y más (1,1), grupo en el que las mujeres padecen una media de 4,9 problemas crónicos, mientras que en los hombres la media es de 3,8. La menor brecha de género se presenta en las edades más jóvenes (16 a 34 años).

Por provincias, son las mujeres de Málaga y Jaén las que presentan un mayor número de problemas por persona (3,0), mientras que los hombres de Almería y Sevilla muestran el menor número (1,1). Málaga es la provincia con mayor brecha de género en este indicador.

