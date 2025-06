Una mujer deja sin palabras a Juan y Medio: «A mi marido lo mataron por tener otra mujer»

El programa de cada tarde de Juan y Medio se ha consolidado a lo largo de los años como una ventana a las emociones, los reencuentros y, en ocasiones, a relatos que desbordan el alma. Historias de amor, pérdidas, sorpresas y segundas oportunidades conviven cada tarde con la audiencia, pero lo ocurrido en una de sus más recientes emisiones dejó sin aliento a todos los presentes, incluido al propio presentador.

Una invitada, visiblemente conmovida, narró en directo una de las vivencias más duras que ha pasado por el plató: el asesinato de su marido en una situación tan insólita como dolorosa, marcada por la traición, el embarazo de otra mujer, y una muerte violenta en plena calle.

«Me llamó una mujer por teléfono y despertó mi atención porque era el móvil de él», comenzó contando, con la voz temblorosa. «Y yo le decía '¿quién eres?', y ella me decía: '¿tú eres la mujer de él?'». Sorprendida, confirmó su identidad. Lo que vino después desató el drama: «Me dijo que a mi marido le dieron tres disparos, que lo tenían en el hospital».

Juan y Medio, impactado, preguntó si fue el propio marido quien le habló luego. «¿Le pasó el teléfono con los tres tiros en el cuerpo?», inquirió, incrédulo. Ella asintió, recordando entre lágrimas: «Yo llorando, y él me decía que no llorara, que él estaba bien, que ya lo estaban atendiendo, que iba a regresar. Pero yo le dije que no, que yo iba para allá, al hospital. Le dije: 'sepa y entienda que yo lo quiero mucho y lo amo'. Eso fue lo último que pude hablar con él».

El desenlace, revelado en pleno directo, dejó helado al plató: su esposo, Eddie, no murió por un robo al azar. «A Eddie no lo mataron para robarle, lo mataron porque él tenía otra mujer allí. Él tenía 44 años cuando lo mataron, y la muchacha tenía 24», relató la invitada, sin poder contener el dolor.

Juan, aún atónito, resumió los hechos para el público: «Murió en la puerta de un ambulatorio, cuando había llevado a esta mujer para abortar un bebé suyo, y apareció la pareja de la muchacha y le dio tres tiros».

Este relato dejó a los espectadores con el corazón encogido. Más allá de la crudeza de los hechos, la historia reflejó la fortaleza de una mujer que, pese a descubrir una doble vida y experimentar una pérdida de esa manera tan dolorosa, estaba allí, sentada frente a Juan y Medio, dispuesta a encontrar el amor de nuevo.