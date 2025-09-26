Suscríbete a
Moreno tira de ironía para contestar a Junts: «Habrá otra deducción fiscal, lo siento independentistas»

El presidente de la Junta de Andalucía responde a las críticas de Jordi Turull sobre las rebajas fiscales

Junts ha asegurado que las desgravaciones andaluzas se pagan «con dinero de los catalanes»

Ofensiva fiscal andaluza: Moreno baja siete veces los impuestos y Montero los ha subido 97

Juanma Moreno en el Parlamento Andaluz
Juanma Moreno en el Parlamento Andaluz EP
J. J. Madueño

Málaga

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha contestado a Junts con ironía tras las críticas de Jordi Turull a las rebajas fiscales de Andalucía. «Ya anuncio que habrá otra deducción fiscal. Lo siento, independentistas», ha reseñado en sus redes sociales Moreno, en un ... mensaje en el que ha pedido «respeto» para región que gobierna. «Siempre la misma cantinela: atacar a Andalucía y mirarnos por encima del hombro. Exijo respeto y espero que el Gobierno de España se sume a defender la dignidad de Andalucía», ha apuntado.

