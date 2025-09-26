Moreno tira de ironía para contestar a Junts: «Habrá otra deducción fiscal, lo siento independentistas»

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha contestado a Junts con ironía tras las críticas de Jordi Turull a las rebajas fiscales de Andalucía. «Ya anuncio que habrá otra deducción fiscal. Lo siento, independentistas», ha reseñado en sus redes sociales Moreno, en un ... mensaje en el que ha pedido «respeto» para región que gobierna. «Siempre la misma cantinela: atacar a Andalucía y mirarnos por encima del hombro. Exijo respeto y espero que el Gobierno de España se sume a defender la dignidad de Andalucía», ha apuntado.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado este viernes a la Junta de Andalucía de estar fomentando deducciones fiscales a sus ciudadanos, como la cuota del gimnasio o los gastos veterinarios, «con el dinero de los catalanes».

«Nosotros, a mucha gente de la clase media y trabajadora que financia el estado del bienestar no le podemos dar ayudas a las becas comedor, a la ley de dependencia», ha señalado Turull, cuyo partido ha destinado millones de euros a embajadas en el extranjero y a pagar la factura de las asociaciones que generaban disturbios para apretar por la independencia.

Sin embargo, culpa de sus males a la política fiscal andaluza. «Y con el dinero de los catalanes los andaluces se subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía. No son solo las competencias en materia de inmigración, es la financiación», ha asegurado Turull en declaraciones a La 2 y Ràdio 4 en un ataque al Gobierno del PP de la Junta de Andalucía para justificar las cuentas deficitarias de su propia autonomía.

El político catalán ha relatado que el próximo año podrán deducirse un 15 por ciento de la cuota del gimnasio, hasta un límite de cien euros anuales, así como los gastos veterinarios de los animales de compañía durante el primer año de convivencia con el animal.

Sin embargo, reconoce que en Cataluña se están «colapsando» muchos servicios. «El cuerpo ha crecido y el traje es el mismo. ¿Por qué tenemos tanta discusión con el tema de la financiación?», ha asegurado el secretario general de Junts, que ha añadido que el fenómeno migratorio «supone una absoluta tensión» de muchos servicios públicos en Cataluña y ha reivindicado las competencias para gestionar la inmigración como herramienta «para salvar la nación y la identidad».