Moreno sobre la quita de deuda: «Como consejera Montero dijo que no se podía aceptar» El presidente andaluz reseña que es una exigencia del independentismo catalán para la supervivencia de Pedro Sánchez

El Gobierno andaluz no acepta la quita de deuda que propone el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recordado este miércoles en Málaga que, «cuando era consejera» de Hacienda en el gobierno socialista de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero «dijo que no se podía aceptar» una quita de deuda, «cuando no hubiera un modelo de financiación autonómica justo». Asimismo, Moreno solo «sus palabras» ahora que es ministra y vicepresidenta del Gobierno de España, además de candidata socialista a la Junta de Andalucía.

El presidente explica que Andalucía no tiene, «afortunadamente», el «nivel de deuda» de Cataluña, y al respecto ha subrayado que el Gobierno de la Junta está «trabajando para reducir la deuda», como ha conseguido «respecto al Producto Interior Bruto» (PIB).

Dicho esto, el presidente andaluz ha considerado que la quita de deuda que plantea Hacienda es «un instrumento que sólo garantiza la supervivencia del Gobierno», de forma que «no se hace en beneficio de las comunidades autónomas«, sino »en beneficio propio de la subsistencia en el Gobierno« de Pedro Sánchez.

También ha apuntado que esa quita a Andalucía no le supone «dinero constante y sonante», y ha apostillado que, frente a ello, la Junta lo que quiere es que se promueva «un modelo de financiación autonómica» como «el que pidió» Montero cuando era consejera y «llevó a la tribuna del Parlamento andaluz». Una propuesta a la que el también presidente no le quita «ni una coma». «El PP votó junto al PSOE a favor de ese modelo que defendía la entonces consejera», ha aseverado.

En esa línea, Moreno ha retado a Montero a plantear «su modelo de financiación» para Andalucía, que aportaría a la comunidad «aproximadamente unos 4.000 millones de euros más», y ha indicado que si así lo hiciera la ministra, él la aplaudiría en «un ejercicio de coherencia».

El presidente de la Junta ha lamentado que Montero lleva «algo más de siete años en el Gobierno como responsable y titular de Hacienda, y no ha movido un dedo para lo que ella defendía como consejera» del ramo, mientras «Andalucía sigue infrafinanciada», ha señalado.

«1.500 millones de euros menos al año de lo que le correspondería, de forma que todos los años competimos en desigualdad con el resto de comunidades autónomas«, según ha denunciado.

Moreno ha concluido lamentando que Montero no ha sido capaz ni siquiera de hacer un fondo de compensación para nivelar la financiación de una de las comunidades autónomas peor financiadas de España, «que es Andalucía», según ha zanjado.