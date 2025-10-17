Suscríbete a
ABC Premium

REACCIÓN A LA CRISIS DE LOS CRIBADOS

Juanma Moreno y Antonio Sanz, a la cúpula de Servicio Andaluz de Salud (SAS): «Cómo estamos en este punto con todo lo que hemos invertido en los últimos años»

El presidente y el nuevo consejero sondean a los altos cargos de Sanidad antes de hacer más cambios

Juanma Moreno mantiene a Antonio Sanz en Sanidad y le imprime un sesgo más político a su Gobierno

El presidente y el nuevo consejero, este jueves en la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
El presidente y el nuevo consejero, este jueves en la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ABC
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Cómo estamos en este punto con todo lo que hemos invertido en los últimos años y con todo lo que hemos trabajado por el sistema público». Ésa fue la pregunta que más escucharon los asistentes a la cita de ayer que supuso el inicio ... de la nueva era en la sanidad andaluza -cuyo órgano de gobierno se llama por primera vez en décadas Consejería de Sanidad y no de Salud-, y que arrancó este miércoles con el nombramiento de Antonio Sanz, número dos del presidente Juanma Moreno en el Ejecutivo regional y veterano entre los veteranos del PP-A, como su máximo responsable. La puesta de largo fue este jueves con una reunión de alto nivel con los gerentes de las áreas sanitarias y los gerentes de los hospitales que dirigieron los propios Moreno y Sanz.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app