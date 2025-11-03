Moreno presume de inversión sanitaria en 2026: «Nadie puede decir que hay privatización, salvo que quiera faltar a verdad»

Suscríbete a
Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este lunes la inversión que el Gobierno andaluz realizará en materia de sanidad en 2026 y ha asegurado que no se puede hablar de privatización del sistema público de salud salvo que « ... se quiera faltar a la verdad» o distorsionarla; al tiempo que ha reivindicado la realidad «sólida» del esfuerzo realizado para mejorar el sistema y ha agradecido a los profesionales su compromiso. «Nadie puede decir, salvo que quiera distorsionar la verdad o faltar a la verdad, abiertamente que hay privatización en el sistema público de salud. Más allá de los eslóganes políticos, más allá de las ansiedades electorales, hay una realidad absolutamente sólida como una roca que es que todo el esfuerzo que ha hecho este Gobierno, con sus errores y sus aciertos, han sido exclusivamente para mejorar nuestro sistema público de salud«, ha dicho.

