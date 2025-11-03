Moreno presume de inversión sanitaria en 2026: «Nadie puede decir que hay privatización, salvo que quiera faltar a verdad»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este lunes la inversión que el Gobierno andaluz realizará en materia de sanidad en 2026 y ha asegurado que no se puede hablar de privatización del sistema público de salud salvo que « ... se quiera faltar a la verdad» o distorsionarla; al tiempo que ha reivindicado la realidad «sólida» del esfuerzo realizado para mejorar el sistema y ha agradecido a los profesionales su compromiso. «Nadie puede decir, salvo que quiera distorsionar la verdad o faltar a la verdad, abiertamente que hay privatización en el sistema público de salud. Más allá de los eslóganes políticos, más allá de las ansiedades electorales, hay una realidad absolutamente sólida como una roca que es que todo el esfuerzo que ha hecho este Gobierno, con sus errores y sus aciertos, han sido exclusivamente para mejorar nuestro sistema público de salud«, ha dicho.

En su intervención en la inauguración del centro de salud Ricardo Soriano de Marbella, Moreno ha recordado que el presupuesto para 2026 que se debatirá en el Parlamento andaluz y que, «previsiblemente, afortunadamente y a diferencia de otras comunidades autónomas, lo aprobaremos en tiempo y forma entrando en vigor el 1 de enero», destina un tercio de los 51.600 millones del total «a fortalecer y mejorar la sanidad pública». Ha defendido la «enorme inversión» que se hace desde la Junta en la sanidad andaluza en este presupuesto, que ha dicho «se consigue con una gestión acertada y, por supuesto, con recursos», con cerca de 16.300 millones, «que es más del presupuesto total de todas las comunidades de España, salvo Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana».

Además, Moreno ha indicado que se contratarán a 4.370 profesionales sanitarios más; de hecho, ha apuntado que «antes de que acabe el año tenemos que tener ya contratado, y esto es un trabajo complicado, 2.300 de estos efectivos». Y, además de esto, «nuestro objetivo es acabar la actual legislatura del año que viene con el 96% de la plantilla del SAS estabilizada«, ha apuntado. »El sistema público de salud de Andalucía es un sistema sólido que, como cualquier otro en España y en el mundo, tiene capacidad de mejora. Es evidente, todo tiene capacidad de mejora y evidentemente todo puede tener también sus propios errores«, ha asegurado el presidente andaluz, quien ha señalado que al año se hacen 588 millones de actos médicos, apuntando que si en esa cifra »no hay un error, sería imposible en términos estadísticos, porque hay seres humanos detrás de toda la actividad«.

Así, ha agradecido a los profesionales sanitarios «el esfuerzo, el compromiso, la determinación y la capacidad de entrega y vocación que ponen en todo y cada uno de sus actos». «De lo que yo más orgulloso me siento es, como presidente de todos los andaluces, sin duda alguna, de su compromiso», ha expresado, al tiempo que ha instado a confiar en ellos.

La reforma del SAS

Asimismo, ha significado que el Gobierno andaluz ha emprendido un plan de reformas que «tiene un solo objetivo, que es mejorar, avanzar sobre los aciertos, que ha habido muchos aciertos a lo largo estos años, y corregir los posibles errores», con «una reforma en profundidad del propio modelo organizativo del Sistema Andaluz de Salud, que fue diseñado en los años 80 y que casi 50 años después, evidentemente tiene limitaciones«. »Es un sistema a veces muy rígido, muy opaco, muy complejo para las necesidades actuales. Todo esto, todo este impulso reformista y todo este objetivo que tenemos en marcha no es otro de que poner la sanidad pública en Andalucía en el sitio que le corresponde«, ha asegurado Moreno, quien ha aseverado: »Hemos conseguido cosas que parecían imposibles«.

Al respecto, ha indicado que en 2019, cuando asumió el Gobierno andaluz, la comunidad autónoma «era la última en gasto por habitante y la excusa que se ponía es que éramos casi nueve millones de habitantes». Moreno ha pedido a los usuarios que confíen en el sistema y en sus profesionales y los traten «con la dignidad y el respeto que se merece». «Ellos están para servirnos, están para ayudarnos, están para orientarnos y merecen nuestro respeto y nuestra educación», ha concluido.