Moreno insiste en un acuerdo entre el sector turístico y ayuntamientos para la tasa turística

La Junta de Andalucía se abre a la imposición de una tasa turística, pero con reservas. El presidente Juanma Moreno ha asegurado este miércoles en Málaga que si hay un acuerdo entre el sector turístico y los ayuntamientos la Administración autonómica no tiene «ningún problema para que se pueda impulsar». No obstante, también ha incidido en que le gustaría que hubiera un acuerdo nacional sobre este tema.

Para Moreno la tasa turística «es un instrumento más». «Es un instrumento impositivo, al final no deja de ser un impuesto, que tiene un objetivo finalista y que nosotros lo que hicimos y lo que seguimos abiertos es que haya un diálogo entre el sector turístico y los ayuntamientos para que lleguen a un acuerdo», ha reiterado.

«Si ambas llegan a un acuerdo, nosotros desde la Administración autonómica no tenemos ningún problema para que se pueda impulsar una tasa turística«, ha reiterado Moreno, que impuesto como condición »siempre que haya ese acuerdo».

El presidente reseña que le gustaría que hubiera «un acuerdo nacional». «Daría mucha más garantía a esa tasa, porque sería común en el conjunto del país», ha abundado. Moreno quien cree que «sería mucho más interesante para un país, como es España, que es una potencia turística».

Pero al mismo tiempo lamenta el desinterés del Gobierno de Pedro Sánchez. «Desgraciadamente no se han atendido nuestras peticiones al Gobierno de España«, ha señalado.

Por tanto, ha continuado, «si el Gobierno de España no hace nada nosotros apelaremos a que haya un gran acuerdo entre el sector empresarial y los representantes del sector turístico y los distintos ayuntamientos, a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias; y si llegan a un acuerdo, nosotros cumpliremos ese acuerdo», ha concluido.