Suscríbete a
ABC Premium

Juanma Moreno elude las presiones de Génova y mantiene su idea de no adelantar las andaluzas

Feijóo empuja a varias comunidades a adelantar los comicios, pero San Telmo ve más riesgo que ventaja y prefiere evitarlo

Los sondeos sostienen al presidente andaluz con mayoría absoluta y refuerzan su posición ante la dirección nacional popular

Varias comunidades del PP sopesan adelantar elecciones en 2026

Moreno, junto a Núñez Feijóo en un acto en Málaga este pasado agosto
Moreno, junto a Núñez Feijóo en un acto en Málaga este pasado agosto Francis Silva
Eduardo Barba

Eduardo Barba

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En la dirección nacional del PP se ha abierto un debate que no es menor: adelantar o no las elecciones autonómicas de 2026 en aquellas comunidades donde gobierna el partido. Tal y como avanzó este lunes ABC, Alberto Núñez Feijóo y su equipo ... creen que unificar calendarios y anticipar comicios puede servir para limpiar la ruta hacia las generales, evitando interferencias y proyectando una imagen de fuerza. La operación está en marcha y ya hay barones regionales sondeando escenarios.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app